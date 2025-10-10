La Comunidad de Madrid ve "absurdo" el registro de médicos objetores y afirma que esta polémica es una cortina de humo

El consejero portavoz madrileño, Miguel Ángel García ha alegado que "cada administración se puede organizar como considere", toda vez que "nadie puede decir" que el aborto "no sea una práctica que esté garantizada". También ha querido subrayar que la Comunidad de Madrid tiene "tres meses para poder responder" al requerimiento que el presidente del Gobierno dirigió a las autonomías que aún no tienen registro de objetores (Asturias, Baleares y Aragón ya han avanzado que lo crearán).

La Puerta del Sol insiste en que no le parece "razonable" que "se señale a un médico" por no querer realizar abortos y que le resulta "bastante absurdo" dado que recoge los profesionales "que no realizan esa práctica" en vez de los que sí. García ha enmarcado que el único afán de la vicepresidenta Yolanda Díaz es "tratar de poner excusas y de proteger" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

COMUNICADO DE FEIJÓO

El Ejecutivo madrileño, además, asegura no sentirse "ni cuestionado ni nada que se le parezca" por el comunicado que publicó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiendo el derecho al aborto. Afirma García que "no hay ninguna contradicción" entre las posturas de Núñez Feijóo y la Comunidad de Madrid, donde "se está garantizando la práctica del aborto conforme a la propia ley".

CRÍTICAS

El portazo de la Puerta del Sol al registro de médicos objetores está causando numerosas reacciones políticas. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha cargado contra la presidenta Díaz Ayuso: "Las mujeres no se van a tener que ir a ningún otro sitio, la que sí que se tendrá que ir a algún otro sitio es la señora Díaz Ayuso, y en particular a su casa, para dejar de seguir entorpeciendo el progreso y contaminando la convivencia en Madrid". Más Madrid ha censurado que se tache de "lista negra" el registro mientras que tiene uno para la eutanasia. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha expresado que su partido está en contra de "listas negras", aunque "se tiene que cumplir la ley".