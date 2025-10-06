La Comunidad de Madrid abrirá cinco nuevos centros de salud en los próximos meses

La Comunidad de Madrid tendrá 34 nuevos centros de salud al terminar la legislatura, asegura la responsable de Sanidad, cumpliendo así con lo prometido por Isabel Díaz Ayuso. Con los cinco centros que abrirán en los próximos meses se alcanzará ya el 30% de los comprometidos. Además, próximamente comenzarán las obras de otros cinco: San Isidro-Quince de Mayo, Alameda-Prado 30 y Palma Norte-Universidad (Madrid); Ensanche Sur, en Alcorcón y Barrio de La Luna, en Rivas Vaciamadrid. Ha apuntado también Matute que se han “iniciado conversaciones para ampliar, reformar y a lo mejor hacer algún otro centro de salud en las poblaciones que crecen”.

En materia de infraestructuras, destacan también la ampliación de los Hospitales Gregorio Marañón y Niño Jesús, así como del Centro de Salud Mental de Majadahonda, que están previstas para 2026. Y, más a largo plazo, el nuevo Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas (CRETA), en el que la Comunidad invertirá 1’2 millones de euros. Se va a instalar en el Centro de Transfusión de la capital y permitirá fabricar medicamentos de última generación o aplicar novedosas técnicas como la terapia genética, celular o la ingeniería de tejidos.

Refuerzo de los cribados

Matute ha avanzado, por otro lado, que la Comunidad incrementará el rango de edad para cribados de cáncer de mama para cubrir a mujeres desde los 45 hasta los 74 años. También hay novedades en el caso del cáncer de colon. Próximamente se firmará un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid para que los pacientes puedan recoger el kit correspondiente en las farmacias y luego solo tengan que llevar las pruebas al centro de salud.

“Nosotros buscamos la enfermedad antes de que aparezca”, ha subrayado la consejera, que ha recordado que en septiembre se sumó al cribado neonatal la detección de otras 12 nuevas patologías.

Apuesta por la hospitalización a domicilio

La Comunidad de Madrid ha aumentado un 17%, en 2024, los beneficiarios atendidos por el servicio público de hospitalización a domicilio, alcanzando 14.600 y la intención es ampliar la red para llegar a todos los que lo necesiten. “Una de las cosas en las que trabajamos es en mejorar la vida de nuestros pacientes y qué mejor que llevar la salud a casa”, ha afirmado Matute.

Del total de personas atendidas, 425 son pacientes de Psiquiatría y Salud Mental, 324 de ellos adultos, mientras que la mayoría de los 101 niños y adolescentes restantes recibieron este servicio en el Hospital Infantil Niño Jesús. “Seguiremos ampliando y todos los hospitales tendrán no sólo su unidad de día, sino su referente para tener esta hospitalización a domicilio”, ha indicado la consejera. En este sentido, se extenderá a todos los hospitales el programa piloto puesto en marcha en el Ramón y Cajal para la monitorización de pacientes con diabetes tipo 1.