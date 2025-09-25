FORMACIÓN PROFESIONAL

La Comunidad de Madrid abre un nuevo plazo de inscripción para las 5.900 plazas públicas aún vacantes de FP

Después de ocuparse 6.100 de los 12.000 puestos disponibles en el último proceso de matriculación, completado en las dos primeras semanas de septiembre, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades da una última oportunidad a aquellos que quieran cursar alguna de las 168 titulaciones de Formación Profesional que se imparten en los centros públicos de la región.

Más de 700 plazas están libres todavía en Grado Básico, cerca de 1.500 en Grado Medio y 3.700 en Grado Superior, con vacantes en todos los ciclos incluidos los de mayor demanda y alta empleabilidad como Mantenimiento de vehículos; Comercialización de productos alimentarios o Automatización y robótica industrial.

El plazo para inscribirse estará abierto hasta el 9 de octubre. El consejero de Educación, Emilio Viciana, anima a todos los interesados a aprovechar esta oportunidad. Recuerda que la FP “es una forma muy rápida de acceder al empleo” y ya van “tres años consecutivos en los que supera en número de matriculados al Bachillerato”.

La Consejería ha habilitado un servicio, al que se puede acceder a través de la página web de la comunidad, que ofrece información sobre las vacantes por mail. Las solicitudes de matriculación deberán presentarse de manera presencial en los centros.

