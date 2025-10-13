La Comisión de la PAU 2026 en Madrid aprueba los nuevos modelos de examen con una corrección más precisa y mayor homogeneidad nacional

La Comisión Organizadora de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a los modelos de examen que regirán la próxima convocatoria. Estos modelos son fruto del proceso de armonización promovido por la CRUE, cuyo objetivo es lograr una mayor homogeneidad entre las pruebas de acceso universitario en todo el territorio nacional.

La Comunidad de Madrid ha alcanzado cerca de un 70% de coincidencia con los criterios comunes propuestos por la CRUE, situándose entre las regiones que más se han adaptado al nuevo marco. De cara al curso 2026-27, se prevé que algunas materias avancen hacia una armonización total, mientras que otras continúen en revisión para futuras convocatorias.

Una corrección más detallada y cambios en el formato

Aunque los nuevos modelos no introducen modificaciones sustanciales respecto a los del curso anterior, sí incorporan ajustes significativos en el sistema de corrección. A partir de 2026, las calificaciones se realizarán en múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25, lo que permitirá una valoración más precisa del rendimiento del alumnado y una mayor equidad en los resultados.

Los modelos, elaborados por las distintas Comisiones de Materia, se adaptan al Decreto 64/2022, de 20 de julio, que regula la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad de Madrid, y siguen los principios comunes establecidos para todas las asignaturas.

Entre las principales características de los nuevos exámenes destacan:

Un modelo único por materia , estructurado en bloques que reflejan los saberes básicos del currículo.

, estructurado en bloques que reflejan los saberes básicos del currículo. La inclusión de preguntas abiertas, semiabiertas y cerradas , garantizando que al menos el 70% de la puntuación total provenga de preguntas abiertas o semiabiertas.

, garantizando que al menos el 70% de la puntuación total provenga de preguntas abiertas o semiabiertas. Un grado de optatividad intrabloques mínimo del 50% , sin reducir las competencias específicas evaluadas.

, sin reducir las competencias específicas evaluadas. En cumplimiento del Real Decreto 534/2024, al menos un 20% de las preguntas tendrá carácter competencial, fomentando la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Compromiso con la calidad y la equidad educativa

Con estas medidas, la Comisión Organizadora de la PAU 2026 reafirma su compromiso con un sistema de evaluación riguroso, justo y alineado con los estándares nacionales de calidad educativa. La actualización de los modelos de examen supone un paso más hacia una prueba de acceso más homogénea, transparente y adaptada a las necesidades del alumnado madrileño.