Comienza FITUR 2026 con la participación de más de 160 países y limitada por las obras del circuito Madring

Se incorporan 18 países a FITUR 2026, procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que, según ONU Turismo, lideraron el crecimiento mundial con +10% y +8% en llegadas, respectivamente, e incrementos en FITUR del 34% y 22% de superficie expositiva. Entre los nuevos destinos participantes, se encuentran Abu Dabi, Dubái, Zanzíbar y regiones de Alemania y Reino Unido. Las cifras de esta edición marcan la feria como referente internacional: 9 pabellones abiertos, 10.000 empresas representadas de 161 países, 111 de ellos con representación oficial, 10 más que en la pasada edición, y 967 expositores titulares. La previsión es alcanzar los 255.000 visitantes.

En este contexto, FITUR 2026 anuncia novedades con la vocación de que no solo sea la mayor feria del turismo por participantes y visitantes, sino que sea el gran foro mundial donde se debate el futuro del sector. Así, se inaugura el Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12 y abierto las jornadas profesionales .Un espacio concebido como centro estratégico del conocimiento turístico, con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes de primer nivel.

Además, el Pabellón del Conocimiento acogerá la nueva sección FITUR Experience, que pondrá el foco en cómo el turismo de experiencias y la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, que abordará los retos de la comunicación turística junto a expertos en verificación informativa y líderes del sector público y privado.

México será país socio y realizará un despliegue en la Feria en un contexto de crecimiento turístico en el país, del 13,9% de enero a septiembre de 2025, según datos de Sectur, y con el objetivo de escalar del sexto al quinto país más visitado del mundo.

ACCESIBILIDAD Y APARCAMIENTO

FITUR 2026 habilitará un fast track por la entrada Sureste, entre el Pabellón 4 y el Pabellón del Conocimiento, con el objetivo de facilitar el acceso de expositores y visitantes profesionales. Se recomienda la asistencia mediante transporte público, preferiblemente en Metro de Madrid que refuerza casi un 70% el servicio de la Línea 8, con el objetivo de evitar atascos. En estos meses, IFEMA MADRID está llevando a cabo obras de mejora y adecuación en su Recinto Ferial, lo que compromete un 30% de las plazas de aparcamiento disponibles.