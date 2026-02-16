El Clínico San Carlos contará con diez nuevos quirófanos y alcanzará las 40.000 cirugías ambulatorias al año

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha destacado este lunes que el Hospital público Universitario Clínico San Carlos contará con diez nuevos quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria, lo que permitirá alcanzar las 40.000 intervenciones anuales en este ámbito dentro del Sistema Madrileño de Salud. Matute ha supervisado los trabajos de la tercera fase de modernización del complejo hospitalario, actualmente en su penúltima etapa, en la que el Gobierno regional invierte 20,7 millones de euros. Está previsto que las obras concluyan en el primer trimestre de 2027. “Este ambicioso proyecto aumentará la capacidad asistencial del Clínico San Carlos, con nuevas instalaciones y avances que permitirán seguir ofreciendo a la población de referencia una atención sanitaria de la máxima calidad”, ha afirmado la consejera durante la visita.

Un nuevo Pabellón C para concentrar la Cirugía Mayor Ambulatoria

El Pabellón C albergará toda la actividad de Cirugía Mayor Ambulatoria, que se trasladará desde su ubicación actual. “Van a ser diez quirófanos al servicio del Sistema Madrileño de Salud con unas 40.000 cirugías anuales”, ha señalado Matute, quien ha subrayado que también se está trabajando en “mejorar el proceso en el que transita el paciente”. Tras la reforma, el edificio contará en la planta -1 con 15 nuevas consultas de Digestivo, salas de espera, un área de esterilización y otra administrativa. La planta baja se destinará a un Hospital de Día Quirúrgico con 40 espacios para usuarios y acompañantes, 10 puestos pre y postquirúrgicos, cinco consultas de Preanestesia y la Unidad del Dolor. Por su parte, la primera planta dispondrá de los diez nuevos quirófanos y otros diez puestos pre y postquirúrgicos. El refuerzo asistencial irá acompañado de la incorporación de 227 nuevos profesionales.

Tecnología de vanguardia e Inteligencia Artificial

La consejera ha explicado que estos nuevos recursos integrarán “tecnología de vanguardia, robótica y diagnóstico por imagen de última generación”, dispositivos que aportarán “mayor precisión y seguridad, una optimización de la experiencia del paciente y una reducción del tiempo de recuperación”. Asimismo, ha señalado que la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial permitirán “acometer más procedimientos en menos tiempo y mejorar el seguimiento postoperatorio de los usuarios”. Las obras contemplan también la creación de un acceso independiente para facilitar el flujo de pacientes y acompañantes. Tras la demolición de la tabiquería interior y de los patios, se está reforzando la estructura del edificio mediante vigas y micropilotes. No obstante, se conservará el aspecto exterior del hospital y sus fachadas originales debido a su valor histórico.