Cifras, novedades y fechas del inicio del curso escolar en Madrid

El Gobierno regional continúa aplicando su plan de bajada de ratios, que este año llega al primer curso de la Educación Primaria, además de a todo el segundo ciclo de Infantil y a 1º, 2º y 3º de Secundaria. Estas dos primeras etapas pasan de 25 a 20 alumnos, mientras que en Secundaria las clases son de 25 en vez de 30. Además, el Ejecutivo madrileño invertirá este curso un total de 262 millones para becas y ayudas al estudio.

Los centros públicos contarán con 67.619 profesores y maestros tras incorporarse 2.725 nuevos a las aulas, un 50% más que los que se estrenaron el pasado curso 2024/25. Este incremento es el mayor de la historia de la región.

NOVEDADES: LIMITACIÓN DEL USO DE PANTALLAS Y PATIOS ABIERTOS

Este curso entra en vigor el Decreto que restringe el uso individual de dispositivos digitales por parte de los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región. Pretende reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información.

Los alumnos de estas etapas no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales, y sus maestros tampoco podrán programar la realización de deberes u otras tareas académicas evaluables en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar. En la Educación Secundaria Obligatoria serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tablets, ordenadores y demás según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus estudiantes.

También se incluye Patios Abiertos, un programa para que no cierren patios y bibliotecas escolares de cerca de 300 colegios públicos pertenecientes a 84 municipios de la región -entre ellos Madrid capital- en horario vespertino, una vez terminada la jornada lectiva. Patios abiertos comenzará en octubre y se incorpora a la apertura de los colegios en días no lectivos y a las actividades extraescolares.

CEIPSOS

Como medida supletoria, 49 colegios públicos repartidos por toda la región inician la semana que viene a impartir de manera progresiva 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Así, los alumnos que terminaron en junio 6º de Primaria en estos centros empezarán el primer curso de esta nueva etapa en las mismas instalaciones y con sus mismos compañeros, con los que también seguirán en 2º antes de salir a sus respectivos institutos públicos adscritos para cursar 3º de la ESO, ya con 13 ó 14 años.

MÁS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Otra de las novedades será el estreno en este curso de 15 nuevos centros o ampliaciones y terminaciones de otros, además de equipamientos como gimnasios o laboratorios que entran en servicio este mes de septiembre tras una inversión de 58,5 millones de euros y que suman 230 nuevas aulas para 4.730 alumnos.