Cibeles estudia "todas las vías y posibilidades" para querellarse contra el gobierno central por las protestas de la Vuelta

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ha confirmado la vicealcaldesa, están estudiando si hay alguna vía, alguna posibilidad de querellarse contra el gobierno central tras lo ocurrido en la Vuelta a España, el pasado domingo. Inma Sanz ha destacado el "ataque sistemático y permanente a Madrid por parte del Gobierno de España". "Fue exactamente lo que el Gobierno de la Nación quiso que ocurriera", ha añadido la también responsable de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de la capital.

Inma Sanz también ha destacado que no se trataba de "cuatro antisistema" sino de personas "condenadas por kale borroka" y "personas vinculadas a grupos terroristas" y ha vuelto a pedir la dimisión del ministro Marlaska y el delegado del gobierno, Francisco Martin: "Ni el delegado del Gobierno ni el ministro Marlaska pueden seguir un minuto más al frente de la Policía Nacional, no son dignos de estar al frente de un Cuerpo que se está jugando la vida y su integridad física por personas que les dejan abandonadas".

La imagen de Madrid, ha añadido la vicealcaldesa, es "tan potente" que no tiene por qué afectar a futuros eventos, pero advierte que no ayuda que todas las televisiones a nivel mundial estén abriendo sus informativos y los periódicos más importantes del mundo hablen de lo ocurrido en la Vuelta Ciclista a España.