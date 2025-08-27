Casi 600.000 visitanes extranjeros en julio: Madrid se consolida como destino para el turismo internacional

Casi 600.000 visitantes extranjeros en el mes de julio confirman que Madrid se ha convertido en destino de referencia en el mercado internacional. Si en el mes de julio, la capital recibió casi 950.000 turistas, más del 60% han sido extranjeros y de ellos casi el 50% procedían del continente americano.

Estados Unidos se mantiene como el principal emisor de turistas hacia Madrid con un total de 10.357 visitantes y un crecimiento interanual del 11,9%. Le sigue México, con 43.528 viajeros (+10,6%); Italia, con 30.899 viajeros (+6,9%); y Reino Unido, con 28.096 (+6,5%).

La delegada de turismo, Almudena Maillo, ha destacado, el aumento de visitantes argentinos, un 28,4% junto a los brasileños, que llegan en un 27,6% más.

Pernoctaciones y Estancia Media

En cuanto a las pernoctaciones, Estados Unidos se consolida como el principal mercado emisor con 238.373 noches y un incremento del 10,8% interanual. Le siguen México, con 101.967 pernoctaciones (+9,2%); Italia, con 66.470 pernoctaciones (+4,4%) y Reino Unido, con 64.534 (+2,5%). También destacan los mercados iberoamericanos de largo radio como Argentina con 51.751 pernoctaciones (+27,8%), y Brasil, con 47.386 (+21%).

En cuanto a la estancia media, se situó en 2,04 noches por viajero, frente a las 2,01 de julio de 2024. Los visitantes internacionales permanecieron una media de 2,30 noches, mientras que los nacionales, una media de 1,69, con un grado de ocupación por habitaciones del 70,7 %. Estos datos afectaron también a la hostelería local, que obtuvo un crecimiento del 7,6%, alcanzando los 14.364 trabajadores.

Nuevo Récord en Barajas

La delegada de turismo también ha destacado los datos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que en julio logró el mejor registro de su historia al alcanzar los 6.170.130 viajeros, según los datos de Aena.

Un turismo que ya se está notando en la economía. El empleo en el sector hotelero creció un 7,5%, alcanzando en julio, los 14.364 trabajadores.

La mirada está puesta en el próximo Congreso Mundial de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología que se celebrará en Madrid del 29 de agosto al 1 de septiembre. Se esperan más de 26.000 asistentes de 120 países.