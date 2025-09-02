Los campamentos deportivos municipales logran la conciliación de más de 3.200 familias en esta primera semana de septiembre

Más de 3.200 familias se benefician de los campamentos municipales de conciliación de la primera semana de septiembre. Por primera vez, el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha organizado campamentos deportivos del 1 al 5 de septiembre con 2.100 plazas gratuitas, a las que hay que sumar más de 1.100 plazas en campamentos impulsados por los distritos para esta misma semana.

El objetivo, como se refleja en el plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 es ayudar a conciliar trabajo y familia en esta primera semana sin colegio y de vuelta al trabajo tras las vacaciones. Con la iniciativa "Madridcamp: Conciliamos con el deporte", según el alcalde Almeida, se ha logrado que la oferta aumente un 14% con respecto a 2024.

Récord: más de 40.000 plazas

El alcalde Almeida, ha destacado, durante su visita a un campamento de deporte en Orcasitas, el esfuerzo realizado este verano hasta lograr superar por primera vez, las 40.000 plazas en campamentos municipales, alcanzando una cifra récord de 41.574.

En concreto, el área social ha puesto a disposición de las familias durante las vacaciones escolares estivales un total de 16.990 plazas. Por su parte, las juntas municipales de los 21 distritos han ofrecido 25.584 plazas. La ocupación media de todos los programas de campamentos ha sido del 98%.