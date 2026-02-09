Las cámaras de Policía Municipal triplican su uso para ayudar a resolver delitos: 3.150 solicitudes el año pasado.

Las cámaras de videovigilancia operadas por Policía Municipal de Madrid han multiplicado por tres su uso para ayudar a resolver delitos desde que Almeida logró la alcaldía. El año pasado el Cuerpo recibió más de 3.150 solicitudes de imágenes, tres veces más que en 2020. El 90 por ciento de estas peticiones llegan de Policía Nacional, de los juzgados y de otros cuerpos de seguridad.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha destacado, "el compromiso de este gobierno con la seguridad es total y, por eso, desde que llegamos a Cibeles, en 2019, hemos escuchado y atendido las demandas de los madrileños y de los cuerpos de seguridad, lo que nos ha impulsado a ampliar de forma totalmente inédita los sistemas de videovigilancia en nuestra ciudad". La vicealcaldesa ha recordado que, de las 404 cámaras que opera Policía Municipal, casi la mitad (el 45 %, un total de 183) se hayan instalado con Almeida como alcalde, en concreto 72 de ellas en lo que va del actual mandato y, las restantes 111, en el anterior, con una inversión total municipal de más de 5,5 millones de euros, incluyendo la renovación de algunos sistemas de videovigilancia ya existentes.

Si se desgranan los datos, las peticiones de imágenes de las cámaras de Policía Municipal para colaborar en la resolución de delitos ha ido creciendo, pasándose de recibir 1.023 solicitudes en 2020 a 1.697 en 2021, 1.791 en 2022, 2.470 en 2023, 2.970 en 2024 y, por último, 3.154 peticiones al cierre del año pasado. La gran mayoría de las solicitudes de imágenes (un 91,5 %) provienen del Cuerpo Nacional pero también de otros cuerpos de seguridad como las propias comisarías de Policía Municipal (un 6,6 %), la Guardia Civil (un 1 %) y los juzgados (cerca de otro 1 %).

Las peticiones se hacen, sobre todo, para la investigación de robos con violencia e intimidación, de robos con fuerza y daños en las cosas, por delitos de lesiones y por hurtos, aunque también constan requerimientos de imágenes para abordar casos de violencia de género, de crimen organizado, de estafas, de homicidios, etc.

En lo que va de mandato se han instalado un total de 72 cámaras: 4 para ampliar el sistema de Puerta del Sol (Centro), 16 en la plaza del Dos de Mayo (Centro), 15 en Plaza Elíptica (Carabanchel/Usera), 18 en la calle Cullera (Latina), 5 en Parque Calero (Ciudad Lineal) y 14 en Parque Pradolongo (Usera). Además, se trabaja en la instalación de nuevos sistemas en las plazas de Oporto (Carabanchel), en Jacinto Benavente (Centro) y en parque Paraíso (San Blas-Canillejas); en la renovación de los de Tirso de Molina (Centro) y AZCA (Tetuán); y en la ampliación de las ya existentes en el entorno de la calle de Peña Gorbea del barrio de San Diego (Puente de Vallecas).