El bulevar de Alcalá se aplaza por nuevas obras de Adif en Atocha

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha confirmado las palabras del alcalde Almeida advirtiendo que podría retrasarse la construcción del nuevo bulevar entre Alcalá y Cibeles.

Reconoce Inma Sanz, que quizás la construcción del bulevar tenga que esperar a que la movilidad en la ciudad sea más fluida. Hay grandes obras en marcha, ha recordado, que están afectando al tráfico rodado incluso en el interior de la capital. Los técnicos están "reevaluando" la situación y no descartan aplazar hasta más adelante la construcción del bulevar.

Además, ha avanzado la vicealcaldesa, "tenemos una nueva solicitud por parte de Adif respecto a unas obras en Atocha, muy importantes para la ciudad por la ampliación de la playa de vías" que afectaría al entorno de Alcalá. Y ha añadido, "a partir de ahí lo que haremos es ver si hay que adaptar las fechas de inicio de esa obra o si hay que tomar alguna otra decisión en el sentido de ver cuándo es el momento más propicio para que las afecciones puedan ser las menos posibles".

En cuanto a un posible inicio de las obras dentro de este mandato, Inma Sanz ha respondido que "existe margen en estos momentos, pero en todo caso la prioridad es tratar de minimizar las afecciones y tratar de hacer lo más compatibles posibles todas las obras que se están realizando en la ciudad".