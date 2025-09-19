Bicimad marca récord en verano

Como nunca. Jamás desde el nacimiento de Bicimad, el servicio había sido tan utilizado en verano. Un 52% más que en 2024 y un 55% más que en 2023; según los datos facilitados este viernes por el Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Las estaciones más utilizadas en julio y agosto fueron la 39 en la Plaza de la Cebada de Centro, con un 0,70% de los usos y la 320, Metro Lago con un 0,74% de las utilizaciones. Dos años y medio después de lanzar el actual sistema, Bicimad continúa batiendo sus propios números también año a año, si en 2023 se realizaron 7.613.949 viajes, en 2024 fueron 9.945.558 viajes y, en los ocho primeros meses de este año ya van 8.200.944 trayectos.

A finales de agosto, Bicimad contaba con 179.721 usuarios activos (aquellos que tienen un contrato de tarifa plana o que han utilizado el sistema en los últimos dos meses), que son 54.619 usuarios activos más que en las mismas fechas de 2024, es decir, un 43,66% más. En julio, un promedio de 580 personas se registró cada día en el servicio y, en agosto, esta cifra aumentó hasta las 680 personas, con picos máximos el 13 de julio (916 altas) y el 31 de agosto (1.198 altas).

Edades y satisfacción

El usuario típico de Bicimad es, en un 55,26% de los casos, hombre y en el 44,74% mujer. De acuerdo con la edad, son mayoritarios los usuarios de entre 20 y 29 años (44,37%), seguidos de los que tienen entre 30 y 39 años (24,9%); a continuación, se sitúa el rango de usuarios entre 40 y 49 años (13,35%) y, después, están los usuarios que tienen entre 50 y 59 años (8,36%); por último, se encuentran los usuarios menores de 20 años (5,93%) y los de 60 o más años (3,1%).

Según un estudio encargado por el Ayuntamiento para conocer el grado de satisfacción con el servicio, el 98% recomendaría su uso a otras personas y casi un 86% de los encuestados otorga al servicio una valoración de entre 7 y 10 puntos. En lo que concierne a la valoración del estado de las bicicletas, un 83% de los encuestados se muestra satisfecho con su comodidad; el 80,7% con la limpieza; un 76% con su mantenimiento y el 73,1%, con la ausencia de fallos. La nota media que conceden al estado de las bicicletas es de un 7,5 sobre 10, llegando al 7,8 a la hora de juzgar su comodidad. En tres distritos (Villa de Vallecas, Villaverde y Chamartín), los usuarios han otorgado una valoración igual o superior a 8 en todas las variables.

En lo relacionado a las estaciones el 78,7% considera adecuada su ubicación y disponibilidad. Destacan los porcentajes de valoración registrados en los distritos de Arganzuela (87%), Centro (89,4%), Chamberí (91,9%), Latina (92%), y Salamanca (92,5%).

Uso del servicio

Al ser preguntados por su satisfacción general en la utilización del servicio, los usuarios dan una valoración media de 7,7 puntos sobre 10. Un 85,9% de las respuestas se sitúa en la horquilla comprendida entre los 7 y los 10 puntos. Los distritos que conceden a bicimad una valoración por encima de los 8 puntos sobre 10 son Chamartín, Salamanca y Tetuán. El 97,8% recomendaría bicimad a otras personas y el 97,1% tiene intención de continuar utilizándolo. Destaca el hecho de que estos valores alcanzan el 100% en 9 distritos en ambos casos como son Carabanchel, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Latina, Hortaleza, Tetuán, Retiro y Chamartín.

Los usuarios del servicio valoran la app de Bicimad con una nota del 7,7 sobre 10. Esta calificación llega al 7,9 al ser preguntados por la información disponible en la aplicación en torno al número de bicicletas y bases disponibles. El 84,5% de los usuarios manifiesta sentirse satisfecho con la facilidad de uso de la app; el 82,8%, con la facilidad para encontrar sus funcionalidades; y el 80,8%, con su fiabilidad.

Más de un cuarto de los usuarios de Bicimad utilizan este servicio para ir al trabajo (26,4%), especialmente en las franjas de edad comprendidas entre los 26 y los 39 años (31,6%), especialmente entre los 40 y los 54 años (34,4%). La actividad más citada es la social (27,8%) y la tercera opción es la de ir a estudiar (16,8%). Entre los grupos de mayor edad, destaca el porcentaje de personas que reconoce hacer uso de bicimad para pasear y hacer ejercicio: un 75% de los usuarios de más de 55 años y un 28,2% entre aquellos que tienen 40 y 54 años.