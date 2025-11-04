Ayuso visita la Unidad de Media Estancia para pacientes con ELA en el Hospital Santa Cristina

Actualmente, el 20% de los enfermos con esta patología en Madrid procede de otras CCAA, entre las que destacan Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, situándose entre las regiones con mayor número de pacientes. Los pacientes llegan a la Unidad de Media Estancia Monográfica del Santa Cristina derivados por los recursos de la Red ELA, otros servicios de Neurología o los equipos de soporte de Atención Paliativa Domiciliaria. Los ingresos pueden deberse a la aparición de una nueva patología que se sume a la ELA, cambios a nivel funcional que precisen reforzar las habilidades del afectado o su familia, dificultades en el manejo en el domicilio, pérdida funcional severa, necesidades complejas en las fases avanzadas de la enfermedad o por decisión del especialista.

Por eso, este nuevo recurso de la sanidad pública madrileña dispone de 10 estancias de uso individual de 60 metros cuadrados, con todo el equipamiento necesario, como grúas de techo para su movilización, ventiladores mecánicos especializados, aspirador de secreciones, cámara de videovigilancia y monitores cardiorrespiratorios, que están conectados al control de Enfermería. Además, tienen un aseo adaptado y una cama abatible para el acompañante, así como una zona de estar. El espacio tiene la suficiente amplitud para poder realizar los tratamientos sin necesidad de salir del recinto.

También cuenta con un lugar para las familias y otro para el trabajo de terapeutas ocupacionales y logopedas, con dispositivos de última tecnología, incluyendo un sistema que se apoya en tableros interactivos que proponen distintos ejercicios de habilidad y movilidad. Las zonas comunes se han diseñado buscando la luz natural para crear ambientes cálidos y confortables. Esta Unidad se suma a la Red ELA, de la que ya forman parte el Centro de Atención Diurna del Hospital público Enfermera Isabel Zendal (CEADELA), y las unidades de los complejos públicos 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón y La Paz, en Madrid; Infanta Elena (Valdemoro) y Rey Juan Carlos (Móstoles). Se completará con el centro residencial especializado que se abrirá en el antiguo Hospital Puerta de Hierro en Madrid, y cuyas obras empiezan este próximo 2026.