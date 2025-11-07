MESIF

Ayuso vende Madrid como polo de atracción de grandes eventos deportivos

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado en el foro de inversiones deportivas de Oriente Medio (Middle East Sports Investment Forum) que se ha en el estadio Santiago Bernabéu. Allí ha resaltado que la región es el principal destino de los negocios de estos países fuera de sus fronteras, con casi el 80% del total nacional y 12.000 millones de euros: “venir a Madrid es pensar en vida, familias, alegría y prosperidad”.

Patxi Linaza

Madrid |

A las puertas de la llegada de la NFL con el encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el estadio del Real Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha cifrado en casi la cuarta parte de la industria deportiva del país lo que representa la regional: "somos un escaparate en todo el mundo”. La presidenta madrileña ha recalcado los más de 400 eventos internacionales que atrajo la región el año pasado y los próximos por venir. Como es el caso también de la celebración del próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026, el Maratón Internacional de Madrid, el próximo Euro Basket en 2029 o el Mundial de Fútbol de 2030.

Para la presidenta, que Madrid sea foco de atracción deportiva se debe a "la fiscalidad más baja de toda España" y a ser la única región sin impuestos propios, que “apuesta por la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza en políticas liberales respetuosas con el patrimonio y las empresas”. Esta combinación permite, asegura, atraer el 70% de toda la inversión extranjera de España.

