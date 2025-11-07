Ayuso vende Madrid como polo de atracción de grandes eventos deportivos

A las puertas de la llegada de la NFL con el encuentro entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el estadio del Real Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha cifrado en casi la cuarta parte de la industria deportiva del país lo que representa la regional: "somos un escaparate en todo el mundo”. La presidenta madrileña ha recalcado los más de 400 eventos internacionales que atrajo la región el año pasado y los próximos por venir. Como es el caso también de la celebración del próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026, el Maratón Internacional de Madrid, el próximo Euro Basket en 2029 o el Mundial de Fútbol de 2030.

Para la presidenta, que Madrid sea foco de atracción deportiva se debe a "la fiscalidad más baja de toda España" y a ser la única región sin impuestos propios, que “apuesta por la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza en políticas liberales respetuosas con el patrimonio y las empresas”. Esta combinación permite, asegura, atraer el 70% de toda la inversión extranjera de España.