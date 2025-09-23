Ayuso: "qué suerte tiene el hermano de Pedro Sánchez al contar con todo el apoyo de los poderes del Estado"

Nada más conocerse que la Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los recursos presentados por el hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de enviarlos a juicio por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación, en 2017, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha exigido que se conozca hasta dónde llegan las responsabilidades: "qué suerte tienen algunos porque, oye, puede encontrar con el apoyo mediático de 22 ministros, de medios públicos que se sufragan con el dinero contribuyente, qué suerte tiene. Si a mí se me ocurre hacer algo así no sé dónde estaría".

Preguntada por la vinculación de esta apertura de juicio y el de su novio, la presidenta regional ha ironizado con la historia cronológica de la inspección fiscal: "cada anuncio que ha ido saliendo, con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez, toda su familia, todo su entorno político, siempre hay como algo parejo, es como un espejo. Dura más un caso que toda la corrupción de Koldo, de Ávalos, de Cerdán en prisión... Por mucho que lo prolonguen, yo lo que veo es que en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país y yo no puedo decir más que lo mismo: Es una inspección fiscal que se produce hacia una persona cuando empieza a ser mi pareja, de una etapa en la que no era mi pareja, que no tiene nada que ver con mi gestión en la Comunidad de Madrid. Lo diré todas las veces que haga falta", ha remarcado.

PULSERAS ANTIMALTRATO

Además, Díaz Ayuso ha exigido dimisiones y responsabilidades políticas por la “chapuza” de las pulseras antimaltrato: "Es gravísimo. A las mujeres se les ha puesto en peligro. Esto pide una dimisión y responsabilidades políticas sin ninguna duda. Como ocurrió con la Ley del sí o sí y como ocurre con tantas medidas chapuzas que al final dejan abandonados a los ciudadanos. Esto no puede dejarse como pelillos a la mar y la semana que viene nos inventamos un nuevo señuelo y estamos todos hablando de otra cuestión. Esto es gravísimo. ”