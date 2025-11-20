ASAMBLEA DE MADRID

Ayuso: "pueden seguir por el guerracivilismo, que no nos van a encontrar"

En la fecha en la que se conmemoran los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha apelado a la Democracia, que define como "mirar para adelante todos unidos". Ante las peticiones de la bancada de la izquierda para que condenara el franquismo, Díaz Ayuso ha zanjado que "pueden seguir con el guerracivilismo que no nos van a encontrar".

Patxi Linaza

Madrid |

La presidenta regional sostiene que para condenar la Guerra Civil "primero hay que condenar la antesala", que es "levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro", en alusiones a las políticas de Pedro Sánchez: "no se trata de aniquilar al otro". Hay que debatir ideas, que es lo que siempre les digo que hay que hacer aquí", ha remarcado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid.

Ayuso ha iniciado su intervención replicando a la portavoz de Más Madrid le que ella nació en democracia, en 1978, y que aprendió de "aquellos españoles, padres y abuelos" que "no querían ni una España ni la otra porque la inmensa mayoría de los que estamos aquí nacimos en democracia. Democracia es mirar para adelante todos unidos, les guste o no".

A renglón seguido, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional ha cargado contra la Ley de Memoria Democrática: "y ya le adelanto, que cuando lleguemos al Gobierno de la nación, será una de las primeras normas del sanchismo que deroguemos", ha afirmado Miguel Ángel García Martín, quien ha defendido que desde la Puerta del Sol estarán "al servicio de la verdad, de la convivencia y del respeto entre diferentes" y no a acompañar "al Gobierno de la nación en ninguna celebración "sectaria" porque solo se busca "reescribir la historia".

