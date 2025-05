Ayuso al PSOE: "tienen más corrupción que escaños".

La sesión adelantada por San Isidro en la Asamblea de Madrid no ha estado exenta de polémica. La presidenta regional ha cargado duramente contra un PSOE que dice "tiene más corrupción que número de escaños" y al afirmar que los socialistas "están hundidos" porque España ya "no aguanta más". Díaz Ayuso ha afeado a este grupo "cómo no le da vergüenza" hablar de corrupción.

A la portavoz socialista Mar Espinar le ha reprochado tras publicarse más mensajes entre Ábalos y Sánchez sobre el rescate de Air Europa "¿Usted se imagina que el novio de Ayuso pide que rescate a una empresa que le dé después 400 millones de euros? ¿Se imaginan que el novio de Ayuso va a la Puerta del Sol a hacer negocios para sus empresas? ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si al 'número 2' del PP o 'al número 2' de mi Gobierno, la Justicia le retirara el pasaporte?".

A renglón seguido ha continuando inquiriendo al PSOE: "¿Pero qué estaría pasando si estos diputados se fueran después del pleno a explotar a mujeres con dinero público? ¿Pero qué estarían diciendo? ¿No les da vergüenza con el día que tienen decirnos nada?". Para concluir su respuesta asegurando que "es la corrupción la que les carcome, los enchufes… Tienen más enchufes que diputados, tienen más corrupción que número de escaños. Admítalo, están hundidos. España no aguanta más corrupción".