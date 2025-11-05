Ayuso pone en marcha su segundo plan de choque de vivienda en menos de dos años

El nuevo texto legal, que modifica su nombre a LIDER, se prevé que esté aprobado a principios de 2027. A través de él, la Comunidad de Madrid autorizará un incremento del 20% del número de casas que podrán construirse por cada parcela, y del 10% en la edificabilidad, para optimizar el uso del suelo y aumentar la oferta sin ocupar más terreno. Además, no será necesario modificar el planeamiento urbanístico, lo que contribuirá a agilizar los trámites y acortar los plazos de ejecución. En este sentido, se facilitará levantar vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada y se ampliará la posibilidad de transformar inmuebles de oficinas y hospedaje en residenciales. Asimismo, con el objetivo de reducir los costes de construcción, se fijará una única plaza de garaje por piso, frente a la obligación actual de disponer de una y media.

También destaca el aumento de la oferta total del Plan Vive, que alcanzará las 14.000 casas distribuidas en más de una veintena de municipios. Además, se amplía el Plan Vive Solución Joven, destinado a facilitar la emancipación de menores de 35 años, que incorporará 1.000 hogares adicionales en Madrid, Alcalá de Henares y Villanueva de la Cañada, hasta sumar un total de 5.500. Según ha recordado la presidenta, gracias a esta iniciativa de colaboración público-privada, la Comunidad de Madrid consolida su liderazgo nacional, al concentrar el 53% de toda la construcción con algún tipo de protección que se hace en España.

Asimismo, Díaz Ayuso ha anunciado la creación de una nueva Dirección General, aprobada en Consejo de Gobierno, de Ayudas y Acceso a la Vivienda, adscrita a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, dedicada específicamente a mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos en esta materia. Este nuevo órgano nace con el objetivo de acercar la Administración autonómica a las personas, agilizar trámites, asesorar en la tramitación de ayudas y ofrecer un acompañamiento más directo y eficaz a los madrileños.

AMPLIACIÓN DEL PLAN MI PRIMERA VIVIENDA

También se va a ampliar hasta los 50 años (frente a los 40 actuales) el límite de edad para acceder al programa Mi Primera Vivienda, una línea de avales de 25 millones de euros destinada a facilitar el acceso a una hipoteca a personas que, siendo solventes, no han podido reunir el ahorro necesario para adquirir una residencia en propiedad. Además, se refuerzan los incentivos del Plan Alquila con el objetivo de animar a los propietarios a poner en alquiler pisos que se encuentran actualmente fuera de mercado, favoreciendo así un incremento del parque residencial. También se creará el Plan Comparte Intergeneracional, un programa de convivencia entre mayores y jóvenes.

Paralelamente, se avanza en la creación de la Aceleradora Urbanística, un instrumento destinado a ayudar a los municipios a movilizar suelo, agilizar licencias y poner en marcha actuaciones reduciendo de forma notable los plazos administrativos y en la del primer Consorcio Urbanístico público privado de la Vivienda que estará ubicado en Leganés y que posibilitará la construcción de 4.300 casas.