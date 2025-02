Ayuso: "Madrid no está gobernada por la ultraderecha fascista"

Preguntada por el reciente Congreso del PSOE-M de este pasado fin de semana en el que el nuevo líder de la formación, el ministro Óscar López, así como el presidente Sánchez enfocaron el cónclave contra ella, Díaz Ayuso niega la visión tan apocalíptica que se ha querido vender. "Yo creo que Madrid no está gobernada por la ultraderecha fascista. Creo que la inmensa mayoría, la mayoría absoluta de los ciudadanos, de izquierda a derecha, se ven representados por un gobierno que gestiona para todos, bajo un criterio liberal, de acuerdo, pero para todos", ha defendido.

Para Díaz Ayuso, Sánchez ha elegido en cada comunidad autónoma a "agentes para que cuando el proyecto de Sánchez se desmorone, tenga desde donde agarrarse". "Así que nosotros no estamos asistiendo a un Congreso de candidatos, sino a un Congreso de poder interno para que Sánchez amarre el poder dentro del partido y que esto no se le caiga abajo". Estima la presidenta madrileña que el PSOE-M debería haber hecho "alguna propuesta" en su Congreso y habérselo "trabajado un poquillo", y no apostar por "meter la mano a los bolsillos de los madrileños". "Ahora que Madrid está tan tranquila, aunque es un lugar de convivencia, que todo funciona con estabilidad, que hay unos presupuestos, que hay un proyecto, empezarán a incendiar las calles, empezarán a llamar a las manifestaciones", ha concluido.

"COMPORTAMIENTO FUERA DE LUGAR"

Minutos después, la portavoz de la dirección del PSOE, Esther Peña, ha denunciado el "comportamiento fuera de lugar" de Díaz Ayuso. "Cuanto más gordo es el asunto que tiene que ocultar, más gordas son las barbaridades que dice para acusar a los demás", ha asegurado. Para continuar denunciando que "el monopolio del odio y del insulto lo tiene Ayuso y su equipo", apostillando que el comportamiento de Ayuso de este lunes "ha estado absolutamente fuera de lugar": "Un comportamiento impropio de la que debería ser presidenta de todos los madrileños y madrileñas".