Ayuso denuncia que el Gobierno central quiera “gripar” a la Comunidad de Madrid, “motor de la economía española“

En la cuarta edición de este foro que busca debatir y reflexionar sobre los retos futuros, Díaz Ayuso ha cuestionado que desde el consejo de Política Fiscal y financiera de ayer se trate de frenar a Madrid: "El Gobierno, a través de la vicepresidenta Montero, dejó claro que a la capital de España no puede irle bien las cosas bien. Por tanto, hay que crear una desigualdad, un marco de financiación singular, por ejemplo para Cataluña, de privilegio, y que la región que aporta el 20% de la economía española se paralice literalmente. Que el motor de España se gripe. Ese mecanismo desguaza de la autonomía fiscal de las regiones, que es básica para que haya un país plural donde los ciudadanos y las empresas comparen y vean cómo se gestiona desde unas regiones o desde otras".

Acusa la presidenta al actual Gobierno de Illa y a los independentistas de "no estar operando por amor a Cataluña, la Cataluña de todos, imitando lo que funciona bien en el resto de España, como ocurre en Madrid, sino con odio contra todo lo que estamos haciendo aquí. Eso es el nacionalismo, el odio a lo ajeno y a lo propio también. No es amor a lo que uno hace y a lo que uno construye".

Durante su intervención por videoconferencia, ha criticado que "España no aguanta tantos impuestos, tantas amenazas a la iniciativa privada, tanta burocracia, ese abuso, ese capricho político sectario. Esto nos está debilitando como esta nación próspera, alegre y unida, que todo el mundo sabe que somos. Tantos riesgos y tantas aventuras aquí y allá en busca de la España del futuro no se pueden ir por el sumidero a manos del poder público, de la impunidad, de la ilegalidad".