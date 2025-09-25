Ayuso denuncia una persecución contra el juez Peinado "sin cabida en democracia"

Después de conocerse la petición del juez Peinado para que la esposa del presidente Pedro Sánchez sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citapara concretar su imputación, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que esto suponga "algo nunca visto": ve inaudito "que un juez haya tenido que demandar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o al de Transportes, Óscar Puente, al considerar que han vulnerado su derecho al honor en las críticas vertidas contra él". Por eso afirma que "el único que queda sentenciado es el juez, de partida". También reprocha que en las tertulias "ahora todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cada juez".

CULEBRÓN CARIBEÑO

Díaz Ayuso ha calificado de "culebrón caribeño" lo que ocurre en el Palacio de La Moncloa. Ha ironizado con un día cualquiera allí: "El hermano del presidente, enviado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. La mujer del presidente, una asistente y el delegado del Gobierno se sentarán en el banquillo. El último secretario de Organización del partido del presidente del Gobierno lleva meses en Soto del Real. El anterior ministro de Transportes, mano derecha del presidente en el gobierno y en el partido, está siendo investigado por posible pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El fiscal general del Estado, que depende del amo y trabaja como ministro 23 para protegerles a todos desde dentro, tiene pendiente la fecha de su juicio por revelación de secretos. Se sabe que había fontaneros de La Moncloa que trabajaban para desprestigiar y arredrar a jueces; que había cargos públicos en la Diputación de Badajoz que crearon un puesto al hermanísimo, que vivía en La Moncloa mientras Hacienda le protegía. También está quedando demostrado que la mujer del presidente empleaba La Moncloa para sus proyectos particulares. Veremos hasta dónde en su juicio donde el único sentenciado por ahora es el propio juez, por el ministro de Justicia".