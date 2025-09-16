Ayuso defenderá en Bruselas y en los tribunales la existencia de centros de Educación Especial

Después de que la semana pasada el portavoz del PSOE en el Congreso hablara de "guetos" para referirse a estos centros de Educación Especial, Díaz Ayuso considera inaceptable el término. Lo ha hecho al visitar el colegio público de Educación Especial Duque de Ahumada, en Valdemoro, un centro que abrió sus puertas en el curso 2023/24. Para la presidenta, estos espacios son “hogares de aprendizaje” y ha subrayado que no se puede tampoco perseguir a las familias que los eligen: "es hablar, a mi juicio, sin saber lo que se está diciendo”. Por eso, ha asegurado que el compromiso del Gobierno regional “va a seguir inquebrantable” con estos centros y lo va a defender en todos los ámbitos, "en España, en instituciones europeas y en los tribunales, si es necesario". La LOMLOE conserva la Educación Especial pese a promover la escolarización en centros ordinarios, en virtud del principio de educación inclusiva.

NUEVOS CENTROS

En la Comunidad de Madrid existen 27 centros de Educación Especial públicos y 156 aulas ubicadas en colegios públicos ordinarios en 60 colegios. Para incrementar la disponibilidad de estos recursos Díaz Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional va a construir tres nuevos centros públicos con 575 plazas escolares. Estos colegios, en los que el Ejecutivo autonómico invertirá 23,5 millones de euros, estarán situados en Móstoles, El Escorial y el distrito madrileño de Villaverde, y sus respectivas obras comenzarán esta Legislatura. Además, este curso 2025/26 la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha incrementado el número de aulas para la atención de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que ya alcanzan las 919 (+37), y también aumentan hasta 156 (+51) las aulas de Educación Especial en colegios públicos.