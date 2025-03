Ayuso cumplirá con la reforma migratoria: "me guste o no me guste, he de cumplir con la ley"

La presidenta ha insistido en que está en contra del reparto pactado entre el PSOE y Junts porque no resuelve en origen el problema de la presión migratoria sobre Canarias. Esto "no va a finalizar nunca", ha dicho, para añadir después una petición a la Unión Europea: que despierte ante el Gobierno de Pedro Sánchez "que no cumple nada, no es respetuoso con nada, ni protege la soberanía ni las fronteras". Entiende Díaz Ayuso que con este reparto se le está haciendo un "aviso" a las mafias que es "altamente peligroso, porque cuando la inmigración es ilegal y descontrolada es un problema para los propios inmigrantes en manos de las mafias, lo es para la convivencia, lo es para los servicios públicos, lo es para todos". "Por eso la inmensa mayoría de todos los países del mundo normales en sus fronteras tienen una serie de políticas que el señor Sánchez obvia", ha proseguido la presidenta, quien ha afirmado que esta dejadez causa "problemas" en otros países como Francia a donde se trasladan luego los migrantes.

PINZA VOX

Ha sido la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha iniciado la sesión de control en la Cámara madrileña exigiendo a la Comunidad de Madrid que no acoja a ningún migrante siguiendo el compromiso adquirido por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esto para la presidenta sería incumplir la ley: "voy a continuar respetándola y dotando de recursos a los menores tutelados de la Comunidad de Madrid sean extranjeros o no". Reprocha así la presidenta a VOX que esta formación le haga "una pinza con el señor Sánchez" a la Comunidad de Madrid porque es "el Gobierno quien envía a estos menores". "Yo creo que piensa que el nivel intelectual de sus votantes es muy corto, porque ¿cómo se les ocurre hablar así y decir que yo puedo evitar que vengan incumpliendo la ley? Menudo partido conservador están hechos ustedes, pidiendo que incumpla la ley". Ha concluido Díaz Ayuso censurando que la formación de Santiago Abascal "siempre sale al rescate" de Pedro Sánchez.