Ayuso concede la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a La Vuelta y a su ganador: "Por el deporte y la libertad"

La presidenta subraya que se ha intentado "desguazar" una de las competiciones más emblemáticas de España, y que su ganador, Jonas Vingegaard, "no merece ser recibido sobre cajas de hielo".

Tomás Sanjuán

Madrid |

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en una sesión plenaria de la Asamblea de Madrid, el 18 de septiembre de 2025, en Madrid, España.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en una sesión plenaria de la Asamblea de Madrid, el 18 de septiembre de 2025, en Madrid, España. | GettyImages

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea regional que otorgará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista a España y la Medalla Internacional de Madrid al ciclista danés Jonas Vingegaard, vencedor de la edición de este año.

Su objetivo es poner el foco de La Vuelta en el deporte. Un foco que hasta ahora ha estado fundamentalmente en la cancelación de la última etapa de la carrera el pasado domingo en Madrid, por las protestas pro-Palestina que bloquearon el recorrido y la zona de meta, impidiendo la celebración de la ceremonia final.

Ayuso destacó que estos galardones son un acto de apoyo al deporte y a la libertad, porque, según ella, se ha intentado "desguazar" una de las competiciones más emblemáticas de España. La presidenta subrayó que el ganador, Jonas Vingegaard, "no merece ser recibido sobre cajas de hielo" debido a los incidentes ocurridos que llevaron a improvisar una ceremonia que tuvo lugar en un aparcamiento tras la suspensión de la etapa.

Además, Ayuso criticó la postura del Gobierno central en relación con las protestas, acusando al presidente Pedro Sánchez y a su equipo de alentar las manifestaciones, lo que, según ella, contribuyó al desorden vivido en la capital. Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, respondió a las declaraciones de la presidenta, calificando su postura de "hipócrita" y "provocadora", y defendiendo el carácter mayoritariamente pacífico de las protestas.

El acto del Dos de Mayo

La Comunidad de Madrid ha señalado que estos reconocimientos se entregarán en el marco de los actos del Dos de Mayo, festividad regional que conmemora la lucha del pueblo madrileño contra la ocupación napoleónica en 1808. Unos premios que recuerdan el verdadero motivo de La Vuelta, como evento deportivo, y regalan a Vingegaard el homenaje que no pudo recibir en la jornada final de la carrera.

