Ayuso: “La Comunidad de Madrid está al servicio de España por una cultura libre y plural”

Díaz Ayuso ha remarcado que el Gobierno regional lleva la cultura a sus 179 municipios “sin censuras”, de manera “libre y popular”. “Estamos al servicio de España y por eso somos ese plató, escenario, tarima y escaparate de todos con vocación universal”, ha añadido la presidenta, que ha constatado como Madrid “demuestra que el éxito puede ser acogedor y generoso”.

La gala ha comenzado con el homenaje del Gobierno regional al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, representado en el escenario por los actores Arturo Querejeta y Pepa Pedroche, quienes han realizado una lectura dramatizada de algunas de las obras de este autor universal. La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid le será entregada a su familia próximamente.

XXIII Premios de Cultura

Los Premios de Cultura han distinguido a 15 referentes culturales como el Dúo Dinámico, en la categoría de Música Popular, y al músico y director de orquesta Enrique García Asensio, en Música Clásica.

En el apartado de Teatro ha sido galardonada la actriz Esperanza Roy. Otra actriz, Marisa Paredes lo ha sido, a título póstumo, con el premio de Artes Cinematográficas por su carrera en la interpretación con más de 75 películas nacionales e internacionales, además de su trabajo sobre los escenarios y en televisión.

El escritor y periodista madrileño Alfonso de Ussía ha sido reconocido con el premio de Literatura. Recibió el galardón el pasado agosto de manos de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la localidad cántabra de Comillas.

En el apartado de Tauromaquia, ha recibido el premio Andrés Amorós por su defensa. El premio en Artes Circenses ha recaído en el Teatro Circo Price Además, el escultor madrileño Salvador Amaya ha recibido el galardón de Artes Plásticas por su trabajo en la recuperación de personajes olvidados de la Historia a través de su obra. El majariego Álvaro Herrero, premio de Fotografía, fue nombrado Fotógrafo Subacuático del año 2025 por una imagen de una ballena jorobada y su cría captadas en la Polinesia Francesa. El Hotel Palace de la capital ha sido condecorado en la categoría de Patrimonio Histórico.

La Asociación de Belenistas de Madrid, que comenzó su andadura en los años 40, ha sido distinguida por su contribución a las Artes Populares a través de la difusión del Belén como tradición artística y cultural identitaria de la región. Inditex, premio de Moda, ha recibido este reconocimiento coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento de ZARA. En el apartado de Mecenazgo ha sido destacada la labor de la Fundación Mapfre, que este año cumple medio siglo de vida. Y el premio de Gastronomía ha recaído en el famoso restaurante Lhardy, ubicado en el mismo local de la Carrera de San Jerónimo desde que abrió sus puertas en 1839.