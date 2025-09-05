Ayuso censura a Sánchez por "querer siempre el choque" y al que "le da igual la ley"

Contraprograma el PP de Madrid la apertura del Año Judicial: Madrid tenía hoy el foco puesto en dos puntos diferentes. Por un lado la Plaza de las Salesas de la capital, y por el otro la Plaza de la Amistad de Arganda donde Díaz Ayuso ha convocado el acto de inicio del curso político de su formación con Núñez Feijóo y en un municipio que está apunto de comenzar sus fiestas patronales.

Díaz Ayuso ha comenzado su discurso agradeciendo al presidente de los populares que "no normalizara lo que no es normal", en alusión a la toma de la palabra que a apenas 30 kilómetros estaba realizando al mismo tiempo el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: "gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias por no normalizar lo que no es normal", ha expresado la presidenta de los populares madrileños.

CHOQUE Y RESPETO A LA LEY

Díaz Ayuso ha querido constatar ante el millar de asistentes en Arganda que la presencia de García Ortiz en la apertura del año judicial es una falta de respeto a la Justicia: “¿Es respeto mantenerle? Hoy se pone a hablarle al resto de la carrera judicial. ¿Eso es respeto eso respeto? No puede haber más corrupción que esto, no cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hable a quienes le van a juzgar. La presencia del fiscal hoy en ese acto es la viva representación del sanchismo, que es la falta de respeto a las normas a los españoles de manera profundamente autoritaria".

La presidenta de los populares también ha acusado a Pedro Sánchez de pretender hacer un país en el que no se pueda vivir y en buscar siempre los choques sociales y profesionales. Y ha culpado al Ejecutivo central del caos ferroviario de los últimos días: "la ideología lo puede todo en este Ejecutivo, de manera que lo dividen en dos: o conmigo o contra mí, al choque. Lo hace con todo: 4 de cada 10 trenes este verano o se han quedado directamente averiados, y no han salido o han llegado con retraso, pero están su mejor momento. Porque la gente traga, o eso piensan, que los españoles son tontos. Pero eso pasa porque ponen a los más inútiles al frente de las administraciones".

QUITA DE LA DEUDA

Díaz Ayuso también ha ironizado sobre el anteproyecto de Ley de condonación de deuda autonómica: “Se llama quita porque nos lo quitan a todos los españoles que pagamos al independentismo para que siga cometiendo crímenes”. "Si era una necesidad imperiosa del pueblo de Cataluña, a la que han arruinado con decisiones también corruptas a manos del independentismo, ¿a qué siete años para no haber hecho nada de esto y que nos digan que esa quita es fundamental ahora? A ver si va a ser que también lo necesitas para seguir sufragando lo que viene a continuación, porque la quita es endosar las deudas de su malversación al resto de los españoles".