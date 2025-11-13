Ayuso califica a Sánchez de inquiocupa: "no tiene Presupuestos ni palabra"

Díaz Ayuso argumenta esta calificación en que Pedro Sánchez "no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene Presupuestos. Por tanto, no tiene contrato, no tiene palabra, ha dejado de pagar y decide que se queda igualmente". Posteriormente ha tildado al presidente del Gobierno y a la bancada socialista en volverse "autócratas porque persiguen a las empresas, porque abandonan al pueblo ante sus verdaderos problemas, con robos, violaciones, abandono de la Policía, de los padres con paliativos, abandono del campo, de la ocupación. Les da igual los problemas de los ciudadanos porque solamente, como autócratas, lo que han hecho es llamar a las barricadas".

Para la presidenta madrileña "cuando se compara la situación con Venezuela dicen que es exagerado porque hay muchos ciudadanos que aún viven al margen… hasta que te toca de cerca, como autónomo, como persona molesta para el gobierno o como medio de comunicación o funcionario independiente. Cuando te toca de cerca sí que se está en Venezuela; cuando se mira para otro lado se está en la antesala de Venezuela y en cuanto combates de frente al proyecto autoritario de Sánchez estás en la plena Venezuela. Lo han hecho con Rosalía, con Carlos Sobera y hasta con Rafa Nadal. Estamos camino de lo peor".

ESPINAR ACUSA A AYUSO DE QUERER DESTROZAR LA DEMOCRACIA

La portavoz socialista Mar Espinar ha criticado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se dedique a "infrafinanciar la sanidad pública para obligar a los madrileños a escoger la sanidad privada", algo que "no es libre elección" sino "un chantaje para que el principal cliente de su pareja siga haciendo caja". Y ha remarcado: "son codiciosos y van a destrozar la Democracia y lo público porque sólo quieren más y más. Y ha llegado el momento en el que alguien le diga se le acabó la fiesta".