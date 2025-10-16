ASAMBLEA DE MADRID

Ayuso apunta todo un registro de embustes de Pedro Sánchez: "sólo mienten y mienten"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido a las acusaciones de la portavoz socialista en la sesión de control en la Cámara regional asegurando a la bancada del PSOE que "han mentido con cada escándalo. Ustedes y sus jefes y el presidente del Gobierno solo mienten, mienten y mienten. No hacen otra cosa”.

Isabel Díaz Ayuso ha enumerado más de una veintena de embustes que achaca a Moncloa y al Ejecutivo de Pedro Sánchez. todo un registro de mentiras que van desde la ocultación de la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid, las juergas "del tito Berni" utilizando la prostitución y chicas jóvenes, con el papel de una fontanera que se dedicaba a extorsionar y buscar información contra jueces y agentes (en alusión a Leire Díez), el pacto oculto "y corrupto" con Bildu, la "trama" de subvenciones al hermano de Ximo Puig en Valencia, "favoreciendo" a David Sánchez, cuando el propio presidente del Gobierno "ha sido incapaz de felicitar al Nobel de la Paz María Corina Machado y seis veces lo hizo con otros premios Nobel", con la amnistía y con los indultos, con el caso Koldo, y hasta con el "borrado del móvil del presidente" en el caso del Fiscal General del Estado.

"Han metido con cada escándalo y han puesto a todos los delincuentes a redactar sus propias leyes. Han vulnerado la Constitución a muerte. En resumen, ustedes y sus jefes y el presidente del Gobierno solo mienten, mienten y mienten. No hacen otra cosa", ha criticado la presidenta.

NOBEL A MARÍA CORINA MACHADO

También en la sesión de control, ha afeado a la izquierda que no reconozca a María Corina Machado por su Nobel: "Igualdad sería felicitar a una mujer como María Corina Machado, que lucha por la libertad y la democracia en Venezuela y les ha ganado estrepitosamente en las urnas, dado que son incapaces de decir una sola palabra hacia ellos y que todas las dictaduras del mundo, narcoestados de ultraizquierda, son todas aliados suyos. Qué buenas alianzas internacionales", ha afirmado.

