Ayuso anuncia nuevas ayudas fiscales para estudiantes y un nuevo "plan de rescate" para las Matemáticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado el inicio del curso escolar en Móstoles para lanzar dos medidas educativas clave: por un lado, un “plan de rescate” de las Matemáticas con más docentes y refuerzo del cálculo mental, y por otro, nuevas deducciones fiscales para aliviar el coste de las matrículas a jóvenes menores de 30 años que compatibilicen estudio y trabajo.

El nuevo plan de rescate para las Matemáticas

Ayuso ha presentado en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Móstoles una estrategia que beneficiará a más de 800.000 estudiantes de 1.500 centros educativos madrileños. El objetivo, según explicó, es “elevar el nivel de los alumnos y revertir el déficit estructural de profesores de Matemáticas”, una carencia que afecta a toda España y también a Europa.

El plan prevé:

Más profesorado: se permitirá que ingenieros y titulados en Ciencias puedan incorporarse como interinos, y se pedirá al Gobierno central que autorice que den clase estudiantes de 3º de carrera o incluso profesores jubilados.

Refuerzo del cálculo mental: los alumnos de Infantil y Primaria dedicarán diez minutos diarios a esta práctica.

Formación continua: se reforzará la capacitación de maestros e interinos en la didáctica de la materia.

Guías de contenidos básicos: elaboradas por la Consejería de Educación para facilitar el repaso constante de la asignatura.

Ayuso defendió la necesidad de “recuperar las Matemáticas puras, la aritmética y la geometría frente a las recetas ideológicas que no ayudaron en nada”.

Nuevas ayudas fiscales para jóvenes estudiantes

En paralelo, la presidenta madrileña anunció una rebaja fiscal destinada a jóvenes menores de 30 años que estudian y trabajan.

La medida consiste en una deducción del 50% en las matrículas universitarias de Grado o de Formación Profesional de Grado Superior, con un límite de 400 euros anuales. Para acceder a la ayuda, los beneficiarios deberán estar matriculados en curso completo y acreditar actividad laboral durante al menos 300 días al año, cinco de los cuales deberán coincidir con el periodo de estudios.

El Ejecutivo autonómico calcula que unos 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de este incentivo, con una inversión prevista de 6 millones de euros. “Queremos respaldar el esfuerzo de quienes se forman para mejorar sus oportunidades y al mismo tiempo contribuyen al tejido productivo madrileño”, señaló Ayuso.