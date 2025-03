Ayuso alerta sobre la situación insostenible de la política por culpa de Sánchez y su "Frente Popular"

Isabel Díaz Ayuso ha presidido la tradicional reunión con su equipo en la localidad de Valdemoro, un Consejo "viajero" donde ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno y su "Frente Popular" (Bildu, ERC, SUMAR, Más País y Junts) a los que acusa de tener como objetivo claro "seguir adelante, jugando con el dinero, con la Historia, con la credibilidad, la soberanía, la unidad y, por tanto, el futuro de España. Siguen preparando el terreno para esta República federal plurinacional y, de hecho, ceder inmigración, fronteras y Hacienda es de facto crear la primera de esas naciones".

Alerta la presidenta de que toda esta situación "insostenible" en la política española "se está produciendo a gran velocidad antes de que este chollo llamado Pedro Sánchez se le acabe a toda esta gente, porque le tienen comiendo en la mano, y saben que nunca se van a ver en un escenario como éste". "Sobre esta bomba cabalga España", ha dicho, al tiempo que ha vaticinado que "Sánchez va a regalar a Puigdemont otro 1 de octubre".

COMISION DE INVESTIGACIÓN CONGRESO

Preguntada por la Comisión de Investigación que Más Madrid ha registrado en el Congreso de los Diputados sobre los negocios de González Amador, Díaz Ayuso insiste en que su pareja "no es político, es un proveedor, como hay millones de proveedores de las decenas de miles de empresas de la Comunidad", y ha reclamado a su vez una comisión que investigue a Sánchez, porque tiene al que fuera 'número 2' del partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "con el pasaporte retirado". "No es responsabilidad del presidente del Gobierno una trama de corrupción que está tocando distintos ministerios, pero resulta que no lo bajamos ya a la trama Koldo sino a la trama de la amiga de la amiga de la prima de Jéssica y el presidente del Gobierno queda impoluto en todo".

MAZÓN Y LA DANA

La presidenta también ha reiterado que "convertir a Valencia en un objetivo político es insensato", y ha añadido añadió que si gobernase Compromís en la Comunidad Valenciana "estaríamos mucho peor" y que "en el barranco del Poyo hubiera pasado lo mismo, las lluvias torrenciales hubieran sido las mismas y las reformas que no se hicieron anteriormente hubieran estado igual". Es más, ha afirmado "que Compromís quería llevar en su programa una obra para volver a modificar el Turia a su paso por Valencia".