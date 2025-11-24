Ayuso acusa a Sánchez de arrogarse los tres poderes del Estado tras la condena al Fiscal General

Isabel Díaz Ayuso sospecha que el Gobierno hará todo lo posible por revertir la sentencia que condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos de su pareja, Alberto González Amador. “Pedro Sánchez ha decidido que manda en el Supremo, le dicta sentencias y le va a corregir desde el Constitucional”, ha manifestado durante la presentación del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid.

“Al Supremo le ha nacido otro Supremo”, denuncia la presidenta autonómica, “Sánchez ordena al Supremo, manda en el Constitucional, manda en la Fiscalía; por tanto, es los tres poderes del Estado. Si nadie está por encima de él, ni la ley ni la justicia, ¿a esto cómo se le llama?”, ha apuntado en referencia a quienes la critican por afirmar el pasado viernes que la actuación de la Fiscalía en el caso de su pareja había sido propia “de una dictadura”.

Ayuso habla de una situación, según ella, nunca vivida en democracia en la que “el Gobierno ha decidido que nada ni nadie les puede juzgar y que todo aquel que ose a ser un contrapoder o un contrapeso, propio de una democracia, será perseguido y acuchillado”. Una situación que está conduciendo a España a “un deterioro de la convivencia de muy difícil arreglo”. “Quienes no sufren el acoso del aparato del Estado, como lo hacemos otros, no se atreven a hablar claro pero los que ya no tenemos por qué vivir de la tibieza decimos las cosas alto y claro antes de que sea tarde”, ha señalado.

Sobre la renuncia de García Ortiz, la presidenta madrileña cree que “no podía estar un minuto más” al frente de la Fiscalía General.

La reunión secreta de Sánchez y Otegi

Ayuso se ha referido también a la supuesta reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy. “Queda claro que ETA le ha entregado la legislatura a Sánchez”, ha afirmado, “de ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica, dividirnos en bandos a los españoles, ir contra la democracia… todo estaba en ese pacto”. Y para Ayuso, “no hay nada más miserable que deberle el gobierno a Bildu”.

Ha criticado, por otro lado, que Pedro Sánchez pretenda ahora “fingir” que José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán “ya no tienen nada que ver” con él. “Gracias a ellos se reventaron las primarias en el PSOE y gracias a este pacto corrupto que nace en Navarra con Cerdán, se mantiene la legislatura. Expulsaron a Rajoy con este pacto oculto y firmaron otro con Bildu sin luz ni taquígrafos”, ha denunciado Ayuso. Ve al presidente del Gobierno cada vez más “secuestrado” y sostiene que mientras “gana la coalición”, “pierde España entera”.