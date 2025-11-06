Ayuso acusa a Bergerot de mentir con los cribados de cáncer: "no se puede ser más mezquina"

Bergerot ha querido cuestionar a Díaz Ayuso si consideraba adecuada la financiación que recibe la Sanidad pública en la región. Y ha citado el caso de una compañera a la que hace unos meses le detectaron un bulto en el pecho. Afirma la portavoz de Más Madrid que estuvo esperando 6 meses para una cita que no obtuvo. Según este relato, pudo confirmar que se trataba de un caso de cáncer de mama en la sanidad privada. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado a Más Madrid de "mentir con el cáncer" para "azuzar el miedo". De esta forma, ha reprochado a Más Madrid de atacar la "mejor Sanidad" de España: "Los enfermos que están en la lista de sospecha de malignidad no superan los 15 días y no puede usted ser tan mezquina de mentir de esa manera con los enfermos de cáncer en la Comunidad de Madrid".

Díaz Ayuso ha reivindicado que desde que es presienta, el presupuesto anual sanitario se ha incrementado en 2.200 millones de euros, y que en 2026 el proyecto de Ley superará los 11.000, el 40% del total de las Cuentas: "La gente viene a la comunidad de una vez, por eso es la realidad, por eso viene gente de tanta España, por eso crecen las listas. Lo importante es cuánto tiempo se está en ellas. Y ustedes, donde gobiernan, empezando por Cataluña o por Aragón, mírense las datos y verán, especialmente, perdón, Asturias, bien, y ustedes miren cuántos madrileños van a esas comunidades autónomas a ser operados de algo y cuántos vienen de ahí a hacerlo aquí".

La presidenta ha enumerado los logros oncológicos de la Sanidad pública madrileña, entre los que ha destacado la futura primera residencia de ELA, los avances en la Ciudad de la Salud, el Hospital de Cuidados de la Sierra Norte, las reformas del Gregorio Marañón o el Clínico San Carlos así como el incremento de los salarios de los profesionales que realizan guardias, festivos y noches.