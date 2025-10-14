El Ayuntamiento de Madrid entrega 116 nuevas viviendas de alquiler asequible en El Cañaveral

El delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, ha hecho entrega este martes de las 116 nuevas viviendas de alquiler asequible que se han construido en la promoción Cañaveral 4. Sus inquilinos, mayoritariamente jóvenes y familias con hijos menores, no pagarán de renta más del 30% de los ingresos de la unidad familiar. De media, serán unos 540 euros al mes. “Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque es nuestra obligación pero porque es la felicidad de estas familias, la posibilidad de tener un proyecto de vida en un barrio tan joven como éste”, ha señalado González muy satisfecho.

Esta cuarta promoción ha costado algo más de 22’7 millones de euros, que se han cofinanciado con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Cuenta con espacios comunes como una zona de juegos para los pequeños, 170 plazas de garaje y también seis locales comerciales con los que se busca “dar vida al resto del barrio”, ha afirmado el delegado. De las 116 viviendas, hay cuatro adaptadas a personas con movilidad reducida; 40 tienen dos dormitorios; 70, tres y seis, cuatro.

Los pisos disponen además de la máxima categoría de eficiencia energética, aerotermia, suelos radiantes y ventilación cruzada; favoreciendo así un ahorro en las facturas de en torno al 60%, según el Consistorio.

El Cañaveral, un barrio en crecimiento

EMVS Madrid está construyendo en El Cañaveral un total de 1.212 pisos de alquiler asequible repartidos en 13 promociones, con un coste total de 265 millones de euros. El 80% de las viviendas, es decir, más de 1.000 irán destinadas a jóvenes y familias con hijos menores.

Ya se han entregado cuatro promociones; el mes que viene se entregará Cañaveral 6 y está previsto que las promociones 5 y 12 se sorteen la próxima semana. Además, Cañaveral 9 ya ha finalizado sus obras y las otras cinco promociones se encuentran en ejecución.

El Ayuntamiento de Madrid ha invertido en los últimos seis años 860 millones de euros en vivienda. Es, destaca Álvaro González, “el municipio que más ha invertido de toda España”. “Madrid va a ser la ciudad de Europa que más posibilidades de vivienda va a generar a lo largo de estos 20 años, casi 200.000 viviendas”, ha zanjado.