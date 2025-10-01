El ayuntamiento informará sobre "los efectos del aborto" respetando el marco legal

Los centros dependientes del Ayuntamiento de Madrid informarán sobre los efectos del aborto "respetando el marco legal" ha asegurado la vicealcaldesa, Inma Sanz, tras la propuesta de VOX aprobada ayer en el pleno con el apoyo del PP y donde se pedía informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto". Más Madrid y PSOE votaron en contra.

Los partidos de izquierda en el Ayuntamiento están estudiando medidas legales para evitar que se lleve a cabo. Desde Más Madrid, su portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, ha confirmado que si se lleva a la práctica su partido tomará medidas y acudirá a los tribunales.

Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha exigido a Almeida que lo retire "si quiere cumplir la ley" y en caso de no retirarlo ha exigido al presidente del PP, Núñez Feijoo, que desautorice al alcalde.

La vicealcaldesa no ha dudado en responder a la izquierda asegurando que no van a admitir "ni una sola elección de feminismo de salón de los que ahora pretenden decirle al PP cuál debe ser la defensa de las mujeres cuando, como dijo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no ha habido jamás una situación de tanto riesgo para las mujeres precisamente por medidas tomadas por el Gobierno de España como en estos momentos".

Inma Sanz ha recordado la "Ley del Solo Sí es Si" o las fallidas pulseras anti-maltrato y ha añadido, "lecciones ninguna de esos feministas de salón, feministas que eran socialistas, pero luego ya nos hemos enterado de a qué se dedicaban, como José Luis Ábalos o el Tito Berni. No vamos a admitir una sola lección respecto a feminismo por parte del PSOE".