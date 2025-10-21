El Ayuntamiento estudia abrir un expediente sancionador a Rosalía por el evento sorpresa en Callao

El Ayuntamiento esta recabando información de las diferentes áreas para averiguar si la cantante Rosalía había solicitado "autorización expresa" para el evento celebrado anoche en la calle y que generó aglomeraciones y problemas de tráfico en Callao.

La cantante protagonizó anoche una "performance" en la Plaza de Callao para presentar su último trabajo, "Lux", que se publicará el 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de "Motomami".

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha confirmado que están "solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia".

Declaraciones que también ha apoyado el delegado de Urbanismo. A su área, ha asegurado Borja Carabante, "no le consta que hubiera un permiso solicitado", razón por la que en este momento están "revisando todas las oficinas de atención al ciudadano por si hubiera solicitado o comunicado este evento".

En el caso de carecer de permiso se iniciará un expediente disciplinario que podría conllevar una sanción por un evento que se celebró en la vía pública. Carabante, también ha explicado que teniendo en cuenta que no se montó escenario alguno ni tampoco se produjeron emisiones de ruido, la potencial sanción "no sería muy grave".