Soterrramiento A-5

El ayuntamiento colocará marquesinas y aseos en el intercambiador provisional de Cuatro Vientos

Se colocarán 12 marquesinas, dos refugios a modo de pérgola de grandes dimensiones y se instalarán aseos para los viajeros, máquinas para la compra de bebidas y un servicio de atención al cliente.

Marta Morueco

Madrid |

Intercambiador provisional de Cuatro Vientos
Intercambiador provisional de Cuatro Vientos | Europa Press

Un plan reacondicionamiento y organización del intercambiador provisional de Cuatro Vientos para dar más seguridad y confort a los viajeros tanto en verano como en invierno. Es el resultado del acuerdo alcanzado entre los ayuntamientos de Madrid y Móstoles.

Se ha comenzado la instalación de 12 marquesinas. Es el primer paso para proteger a los viajeros frente a situaciones meteorológicas adversas. Además, contará con aseos para los usuarios y actualmente ya se están tramitando los suministros necesarios para su correcto funcionamiento, suministro de agua, iluminación y máquinas para la compra de bebidas.

A partir de septiembre, los viajeros contarán con el apoyo y la información del servicio de atención al cliente de EMT Madrid que atenderá a los usuarios del intercambiador de 7:00 a 23:00 horas.

