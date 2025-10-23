El Ayuntamiento cobrará la tasa de basuras, en 2026, en función de las personas empadronadas en las viviendas

La Junta de Gobierno ha dado luz verde al proyecto inicial de las ordenanzas fiscales para 2026, que permitirá ahorrar a los contribuyentes madrileños 253 millones de euros respecto a 2019. Nuevas bajadas de impuestos que supondrán un ahorro fiscal acumulado desde que Almeida es alcalde de 1.280 millones de euros.

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES IBI

Entre las novedades, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) baja por quinta vez desde que Almeida llegó a la Alcaldía, situándose en el 0,414 %, lo que supondrá un ahorro a los madrileños en 2026, sólo por este tributo, de 30,8 millones de euros. Además, se incrementará del 50 al 95 % la bonificación del IBI a los comercios centenarios.

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA

En cuanto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se incorpora un nuevo sistema, pionero en España, para aplicar las bonificaciones basándose en las etiquetas, buscando mejorar la calidad de las emisiones. Es decir, s crea una bonificación del 50 % de la cuota a los vehículos CERO, ECO y C para las grandes flotas que adquieran un compromiso de renovación con vehículos no contaminantes.

TASA DE BASURAS

La Tasa de Gestión de Residuos también trae novedades. Se reforma la ordenanza de esta tasa con la finalidad de dotar de mayor seguridad jurídica y equidad a este nuevo tributo, incorporando el dato de los empadronados en la vivienda para graduar la cuota de la tasa.

La nueva variable que se incorpora para calcular la cuota de la tasa es la diseñada mediante la suma de una tarifa básica, que pagan todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación. Para el cálculo de la tarifa básica, se ha tenido en cuenta el dato del valor catastral individual de cada vivienda o local, mientras que para la de generación, se ha tomado en consideración la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad, aportado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Por tanto, atendiendo a estos criterios, en Madrid, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2026 será de 142,6 euros, prácticamente la misma cuantía que en 2025, con algunas pequeñas variaciones en función del número de personas empadronadas en la vivienda.

Por cierto, las exenciones y bonificaciones en la tasa de residuos permitirán un ahorro de 4,71 millones de euros a más de 38.000 familias numerosas o que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.