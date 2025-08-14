Aquí no hay playa pero sí alternativas: los mejores planes para combatir el calor en Madrid

Si hay algo más en Madrid estos días, aparte de calor, son planes que hacer para combatirlo, y es que para los que no puedan salir de la comunidad o los que vengan aprovechando sus vacaciones, la capital les ofrece una gran variedad de actividades tanto en interior aprovechando el aire acondicionado, como en parques con zonas en sombra para protegerse del sol.

Lo bueno es que, además de que hay opciones bastante creativas, también hay buenas alternativas que además de servir para huir de las altas temperaturas, son gratis.

Parques y jardines en Madrid

Si no se acude en las horas de más calor, una muy buena opción para encontrar temperaturas más agradables es visitar el Palacio del Marqués de Salamanca en Vista Alegre. La entrada es gratuita y está dentro de los Jardines de los Palacios de la Finca Vista Alegre, declarados Bien de Interés Cultural en la Categoría de Jardín Histórico. Cuenta con parterres, jardines románticos, geométricos, de sombra o de plantas exóticas, también una ría cuyo inicio se encuentra en una pequeña cascada y hasta un cedro centenario, perfecto para hacerse algunas fotos.

Siguiendo en esta línea, también está el jardín del Príncipe de Anglona, un olvidado rincón de la Plaza de la Paja en La Latina. Con una gran cantidad de árboles, el recinto queda prácticamente en su totalidad a la sombra, por lo que se convierte en una zona muy agradable. Otra opción también puede ser el Real Jardín Botánico, aunque ofrece una entrada básica de 4 euros y una con acceso a las exposiciones de 6, los martes de 10:00 a 13:00 es gratuita.

Refugio Climático en el Círculo de Bellas Artes

El mejor lugar para huir del calor en pleno centro de Madrid y además totalmente gratuito, es el refugio climático del Círculo de Bellas Artes, que estará abierto hasta el 7 de septiembre y ofrece un espacio relajante que ofrece distintos tipos de entretenimiento para todos los públicos.

Entre sus comodidades, se encuentran secciones con juegos de mesa, ajedrez, fuentes de agua, rincón para la lectura y hasta un siestódromo. Todo con una vista impresionante y acompañado de vegetación que te hará sentir mucho más relajado.

Museos gratis en Madrid

Museo del Prado en Madrid | Getty Images

Una de las mejores opciones para huir del calor es visitar la multitud de museos que hay por Madrid, y además de escapar de las altas temperaturas, es una gran opción para disfrutar de la cultura y los conocimientos que nos pueden ofrecer, una idea para pasar el rato y hacer tiempo para comer o cenar.

El museo por excelencia en Madrid es el Prado y también es uno de los que más obras tiene en todo el país. Si posees un carné de estudiante, el acceso será totalmente gratis a cualquier hora, como en la gran mayoría de los museos de la ciudad, si no, podrás aprovechar los horarios gratuitos que ofrecen, de lunes a sábados, de 18:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos, de 17:00 a 19:00 horas.

Se puede acceder al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza totalmente gratis todos los lunes, si no tendremos que esperar al fin de semana, ya que los sábados, de 21:00 a 23:30, se puede acceder sin pagar nada. También el Reina Sofía, ofrece la entrada gratuita los lunes y de miércoles a sábados, de 19:00 a 21:00 y los domingos, de 12:30 a 14:30 horas.

El resto de museos ofrecen estos horarios gratuitos, según la oficina de Turismo de Madrid:

Palacio Real: Lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica. Acceso al Mirador de la Cornisa, libre y gratuito de lunes a domingo, de 12 a 22:00 h.

Lunes a jueves, de 17:00 a 19:00 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica. Acceso al Mirador de la Cornisa, libre y gratuito de lunes a domingo, de 12 a 22:00 h. Galería de las Colecciones Reales: Lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 h, para ciudadanos de la UE & Iberoamérica.

Lunes a jueves, de 18:00 a 20:00 h, para ciudadanos de la UE & Iberoamérica. Palacio de Liria: Lunes no festivos, de 9:15 a 9:45 h.

Lunes no festivos, de 9:15 a 9:45 h. Monasterio de las Descalzas Reales: Miércoles y jueves, de 16:00 a 18:30 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica.

Miércoles y jueves, de 16:00 a 18:30 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica. Real Monasterio de la Encarnación: Miércoles y jueves, de 16:00 a 18:30 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica.

Miércoles y jueves, de 16:00 a 18:30 h, para ciudadanos de la UE e Iberoamérica. Museo de América: Jueves desde 14:00 h y domingo.

Jueves desde 14:00 h y domingo. Museo Cerralbo: Jueves, de 17:00 a 20:00 h y domingo.

Jueves, de 17:00 a 20:00 h y domingo. Museo Lázaro Galdiano: martes a viernes en el último tramo horario de apertura matinal, de 14:00 a 15:00 h.

martes a viernes en el último tramo horario de apertura matinal, de 14:00 a 15:00 h. Museo del Traje: Jueves de 19:00 a 22:30 h; sábados desde 14:00 h y domingo.

Jueves de 19:00 a 22:30 h; sábados desde 14:00 h y domingo. Museo Arqueológico Nacional: Sábados desde 14:00 h y domingo.

Sábados desde 14:00 h y domingo. Museo Sorolla: Sábados desde 14:00 h y domingo.

Sábados desde 14:00 h y domingo. Museo del Romanticismo: Sábados desde 14:00 h y domingo.

Sábados desde 14:00 h y domingo. Museo Nacional de Antropología: Sábados desde 14:00 h y domingo.

Sábados desde 14:00 h y domingo. Museo Nacional de Ciencias Naturales: Domingo, de 17:00 a 20:00 h, excepto previos a festivos.

Candlelight Madrid

Candlelight Madrid | Fever

Un plan diferente y algo más visual son los conciertos Candlelight, cuentan con una gran variedad de opciones y distintas disponibilidades. Tienen entradas a partir de 20 euros, aunque irán variando según el espectáculo. La dinámica de estos conciertos es simple, un par de intérpretes con o bien piano o bien instrumentos de cuerda interpretan distintas obras, ya sean bandas sonoras de películas variadas o de una serie en específico, o un tributo a algún artista clásico, todo ello mientras están rodeados de velas, lo que lo convierte en una escena bastante atractiva.

Cada espectáculo sucede en una ubicación distinta, así que podrás elegir el que más te guste y el que mejor te pille, ya sea en el Círculo de Bellas Artes, el Hotel Wellington o el Four Seasons, entre otros.

Piscinas naturales en Madrid

Las Presillas en Rascafría | Europa Press

En Madrid no habrá playa, pero sí que hay una buena cantidad de piscinas naturales en las que se puede pasar el día mientras disfrutas de una temperatura más agradable. Una de las más conocidas son las de las Presillas, en Rascafría, aunque la entrada es gratuita, lo que cuesta es el parking, 9 euros, tienen zona de césped para poder tomar el sol o hacer pícnics y dispone de servicios, kiosco y mesas de merendero. Todo esto de 10 de la mañana a 21 de la noche.

En San Martín de Valdeiglesias, una de las zonas más visitadas por los madrileños es el pantano de San Juan, una de sus playas más conocidas es la Virgen de la Nueva, aunque cuenta también con otra apta para actividades acuáticas, la Lancha del Yelmo y otra menos masificada conocida como El Muro.