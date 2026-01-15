TRANSPORTE PÚBLICO-DIGITALIZACIÓN

La aplicación Mi Tarjeta Transporte ya permite validar el abono con el móvil

La Comunidad de Madrid ha presentado la nueva aplicación Mi tarjeta transporte, que permite validar el abono mensual directamente desde el móvil. La iniciativa beneficiará inicialmente a más de tres millones de usuarios ya que sólo está disponible para teléfonos "Android".

Patxi Linaza

Madrid |

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico responde a una demanda de los ciudadanos, que apuestan por el uso del smartphone para acceder al autobús o Metro, sin necesidad de recurrir a la tarjeta física. La aplicación está disponible para dispositivos Android 9.0 o superior y permite la validación a través de la app oficial y Google Wallet. Además, antes de que finalice el mes de enero, también será posible digitalizar la tarjeta infantil y la azul. El CRTM continúa trabajando para que, a lo largo de 2026, puedan incorporarse tanto los abonos anuales de empresa como los dispositivos con tecnología iOS.

El objetivo de las consejerías de Digitalización y de Transportes es “simplificar la vida a los ciudadanos”, subrayando que “esta transición representa un paso más en la constante evolución del transporte público madrileño, que no solo amplía su red de líneas y kilómetros, sino que también se moderniza para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios”.

Client Challenge

Las tarjetas físicas seguirán coexistiendo con el nuevo modelo. El proceso para realizar este cambio es simple: basta con acercar la tarjeta física al lector NFC del teléfono móvil, seguir las indicaciones de la app y transferir el contenido al soporte digital generado en Google Wallet. Una vez completada la gestión, la tarjeta física queda bloqueada y el usuario puede validar sus viajes en Metro, autobuses urbanos e interurbanos, metros ligeros y Cercanías acercando el smartphone a la máquina, manteniendo en todo momento los perfiles y descuentos asociados, como los de familia numerosa o discapacidad. Además, la nueva aplicación también permite recargar títulos, tanto virtuales como físicos, las 24 horas del día y aporta, y ofrece acceso a un apartado de preguntas frecuentes, así como a un canal para la presentación de reclamaciones.

