La aplicación Mi Tarjeta Transporte ya permite validar el abono con el móvil

Con esta medida, el Ejecutivo autonómico responde a una demanda de los ciudadanos, que apuestan por el uso del smartphone para acceder al autobús o Metro, sin necesidad de recurrir a la tarjeta física. La aplicación está disponible para dispositivos Android 9.0 o superior y permite la validación a través de la app oficial y Google Wallet. Además, antes de que finalice el mes de enero, también será posible digitalizar la tarjeta infantil y la azul. El CRTM continúa trabajando para que, a lo largo de 2026, puedan incorporarse tanto los abonos anuales de empresa como los dispositivos con tecnología iOS.

El objetivo de las consejerías de Digitalización y de Transportes es “simplificar la vida a los ciudadanos”, subrayando que “esta transición representa un paso más en la constante evolución del transporte público madrileño, que no solo amplía su red de líneas y kilómetros, sino que también se moderniza para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios”.

Las tarjetas físicas seguirán coexistiendo con el nuevo modelo. El proceso para realizar este cambio es simple: basta con acercar la tarjeta física al lector NFC del teléfono móvil, seguir las indicaciones de la app y transferir el contenido al soporte digital generado en Google Wallet. Una vez completada la gestión, la tarjeta física queda bloqueada y el usuario puede validar sus viajes en Metro, autobuses urbanos e interurbanos, metros ligeros y Cercanías acercando el smartphone a la máquina, manteniendo en todo momento los perfiles y descuentos asociados, como los de familia numerosa o discapacidad. Además, la nueva aplicación también permite recargar títulos, tanto virtuales como físicos, las 24 horas del día y aporta, y ofrece acceso a un apartado de preguntas frecuentes, así como a un canal para la presentación de reclamaciones.