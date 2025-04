El apagon protagoniza un pleno cargado de acusaciones entre gobierno y oposición

La solidaridad ciudadana durante el apagón y las palabras de agradecimiento de la portavoz socialista a los diferentes colectivos como sanitarios, taxistas o bomberos no ha logrado acabar con la tensión de un pleno que se presentaba, una vez más, crispado. Reyes Maroto ha hablado de una "España fuerte y moderna" frente al apagón y frente a la desinformación. "Vivimos tiempos de un cierto realismo histérico, por eso es responsabilidad de cualquier servidor publico actuar con lealtad y prudencia sin contribuir a los bulos y la desinformación. Ayer volvimos a ver cómo algunos se empeñan en ser ingenieros de la mentira y la desinformación". "No se lo consintamos, no lo merecen los madrileños. Estoy segura de que la historia se encargará de colocar a cada uno en su sitio", ha finalizado la portavoz socialista.

El alcalde Almeida con ironía ha respondido afeando a la líder socialista madrileña: "cuántas lágrimas de cocodrilo" se habían derramado en el atril. "Mire, si usted está orgullosa de la ejemplaridad de los madrileños, dé ejemplo a los madrileños y váyase. Porque el mejor ejemplo que pueden tener los madrileños de sus representantes políticos es que no haya representantes políticos que hayan hecho del barro y de la máquina del fango su forma de estar en la política". El primer edil ha recordado que frente a la ausencia de información del gobierno de la Nación, el gobierno municipal "desde el primer momento donde debía estar, junto a los madrileños, transmitiéndoles la información" de la que contaban y dirigiendo servicios los públicos.

Rita Maestra se ha sumado a los reproches de la portavoz socialista. La portavoz de Más Madrid, en declaraciones a los medios, en la antesala de entrada al pleno, ha calificado de "vergonzoso que ni diez horas después del comienzo de este apagón el PP y la extrema derecha hayan empezado ya a esparcir bulos, fango y mentiras sobre lo que pasó durante el día del apagón", "bulos y fango" que viene de los de "la compañía de El Ventorro".

Martínez-Almeida, ya en el pleno, desde el atril y durante su intervención ha recordado que "servir a los madrileños es que cuando hay una situación como del lunes hay un gobierno municipal que desde el primer momento esta dispuesto a dar la cara y transmitir la información". "Eso es servir a los madrileños" ha añadido.

Por cierto, el alcalde ha retado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "a que enseñe cualquier llamada o mensaje que me hizo aquel día. Yo reto al delegado del Gobierno a que me enseñe cualquier whatsapp o cualquier llamada que me hizo aquel día y no encontrarán un solo whatsapp ni una sola llamada del delegado del Gobierno al alcalde de Madrid", ha insistido.