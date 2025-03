Almeida tiende la mano a AENA y al Gobierno central para buscar una solución a Barajas

Las tres administraciones, AENA, Gobierno y Ayuntamiento de Madrid, coinciden en la necesidad de alcanzar un acuerdo para las personas que pernoctan en el Aeropuerto de Barajas, pero mantienen sus discrepancias en todo lo relacionados con las competencias administrativas.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, insiste en que no se trata de tirarse "unos a otros las competencias" porque "cuando hablamos de estas personas no podemos decir que si uno es más competente o menos, es una solución que tenemos que buscar entre todos siendo conscientes de que tenemos que darles una solución a personas que no tienen un techo donde cobijarse".

La portavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre, también aboga por busca una solución, aunque ha destacado que "no es competencia de Aena". Según la líder de la oposición, estas personas "tienen que ir a buscar un techo en los días más fríos del invierno en Barajas porque el Ayuntamiento y la Comunidad no les ofrecen otra alternativa".

Por su parte, la portavoz socialista en el ayuntamiento, Reyes Maroto, ha apostado por buscar medidas alternativas antes que el desalojo. Según Maroto, las tres administraciones se tienen que sentar a buscar soluciones eficaces en el marco de las competencias. Por último, la portavoz socialista se ha ofrecido a mediar si fuera necesario.