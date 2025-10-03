Almeida, a Sánchez: "Le importan las mujeres lo mismo que a su suegro y a sus amigos Koldo y Ábalos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha respondido contundentemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su propuesta de reformar la Constitución para incluir en ella el derecho al aborto.

"El presidente del Gobierno tiene el mismo respeto por las mujeres que su suegro o que sus amigos Koldo y Ábalos. Le importan las mujeres lo mismo que le importaban a su suegro y a sus amigos. Estoy seguro de que las mujeres españoles lo que quieren es que las pulseras antimaltrato funcionen bien o que no haya ninguna normativa que deje escapar a violadores y agresores sexuales de las cárceles antes de tiempo".

Asimismo, el regidor madrileño ha espetado al presidente que si quiere tocar la Constitución, "lo primero que tiene que hacer es respetarla y cumplirla", en relación a la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado: "Antes de alegar una mayoría cualificada para reformar la Constitución, tendría que tener una mayoría para aprobar los Presupuestos".

Para Martínez Almeida, el Ejecutivo de Sánchez es un Gobierno "agotado, corrupto y sin mayoría parlamentaria que incumple la Constitución", además de un Gobierno en el que el presidente "se cachondea" de la Flotilla cuando dice "que no duerme" por ella.

El alcalde ha reiterado que no entrará en el debate sobre el supuesto 'síndrome del postaborto' porque "al único que le interesa es a un Gobierno cercado por la corrupción, que no tiene presupuestos, que no tiene mayoría parlamentaria, que no tiene estabilidad y que, en vez de convocar elecciones, que es lo que tiene que hacer, quiere seguir dividiendo a este país".