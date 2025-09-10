Almeida pide al delegado del gobierno que "no titubee" con quienes busquen "reventar" la vuelta ciclista a España

El alcalde ha querido enviar un mensaje claro: "la etapa se debe celebrar y se debe celebrar en condiciones de normalidad". Almeida ha insistido en la prevención y en perseguir de manera inmediata a cualquier persona que intente protagonizar disturbios o actos violentos.

En cuanto a delegado del gobierno, ha exigido a Francisco Martín que "no titubee, que no se muestre equidistante, que la postura política que tiene el Gobierno de España no suponga que se relaje de cualquier manera el estricto cumplimiento de las normas y la garantía de que la etapa final de la Vuelta se celebre con normalidad". "No queremos titubeos, No queremos medias tintas".

El primer edil también se ha referido a la decisión de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, de no asistir a la final de La Vuelta a España este domingo por solidaridad con Palestina y tras mostrar su apoyo a las movilizaciones, siempre, destacaba Maroto, que sean "pacificas". El regidor considera que "el lugar en el que debe estar la portavoz del Grupo Municipal Socialista es en el cierre de la Vuelta a España y si quiere desde ese cierre que mande un mensaje de solidaridad con Gaza, desde la Plaza de Cibeles, garantizando que la ciudad de Madrid puede celebrar sus acontecimientos deportivos con total normalidad".

El alcalde, ha insistido, "si quiere denunciar lo que está pasando en Gaza, que lo denuncie, pero que no dé alas a los que quieren reventar la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, ni hacer un ejercicio de oportunismo. Aquí está en juego la imagen de la ciudad de Madrid y Reyes Maroto no está por encima de ella, ni sus intereses político". Además, Almeida considera peligroso el mensaje que está enviando porque parece que "no considera justificado que la Vuelta Ciclista acabe en Madrid" y quizás "algunos quizás lo puedan interpretar como un acicate para que haya protestas y disturbios violentos".