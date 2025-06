Almeida y Maestre acuerdan posponer el debate del estado de la Ciudad al mes de septiembre

El pleno del estado de la Ciudad se retrasará al mes de septiembre "lo antes posible" ha destacado el alcalde porque "entre retoños" anda el juego ha bromeado ante su futura paternidad y la segunda maternidad de la portavoz de Mas Madrid, Rita Maestre. Una decisión que propondrá al presidente del pleno, Borja Fanjul, y que antes ha comentado con Rita Maestre, la cual, se ha mostrado "muy comprensiva" y ha entendido "perfectamente el planteamiento", ha asegurado el regidor. "En principio no debería haber ningún problema para que se pueda celebrar en septiembre por la situación, a su vez, en la que se encuentra en Rita Maestre", ha añadido.

Según el reglamento, el debate se celebra en el primer semestre de cada año, suele ser en la última semana de junio. "Todo el mundo sabe las circunstancias en las que me encuentro y que afortunadamente puede suceder cualquier día que nazca e niño. Por eso creo que un debate de esta importancia no puede estar al albur de que pueda estar de baja por permiso paternal en ese momento". El primer edil ha insistido en que es una sesión plenaria que no se preparad de un día para otro y que exige "rigor y seriedad en la preparación y con la documentación".

Una vez trasladada al presidente del Pleno la petición de retrasar el debate al mes de septiembre, Borja Fanjul se encargará de informar a su vez a los grupos políticos.