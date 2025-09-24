Almeida entrega los despachos a 134 policías municipales que reforzaran las comisarias de distrito

El alcalde, acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha entregado despachos a 134 agentes de la Policía Municipal que han ascendido a diferentes categorías del cuerpo (comisarios, inspectores, subinspectores y oficiales).

Almeida, durante su intervención, ha agradecido a los agentes, "su vocación de servicio público y entrega incondicional" por seguir haciendo de Madrid una ciudad segura. También ha destacado el esfuerzo del gobierno municipal por dotar a los agentes de mejores medios y recursos y por convocar todas las plazas posibles para incrementar la plantilla policial.

El regidor ha detallado que en estos momentos hay 550 plazas en fase de oposición, a las que se sumarán otras 500 que se convocarán antes de final de año. Igualmente ha informado de que en este mandato ya se han incorporado 363 nuevos policías, un esfuerzo que continuará el próximo año con la incorporación de 327 agentes más.

Los nombramientos de este miércoles corresponden a cinco comisarios, ocho inspectores, 47 subinspectores y 74 oficiales. De los 134 policías, 126 ya eran miembros del cuerpo y han ascendido por promoción interna, mientras que los ocho inspectores han accedido a través de una promoción de turno libre. Trece del total son mujeres.

Y de nuevo, el primer edil ha reclamado que desaparezca la tasa de reposición; "un total de 2.250 policías municipales se han incorporado a lo largo de los últimos años en el Ayuntamiento de Madrid, pero tenemos la tasa de reposición, que nunca me cansaré de exigir al Gobierno de España que la quite y que nos permita tener el número de policías que verdaderamente necesitamos en las calles".