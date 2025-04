Almeida denuncia la falta de información del Gobierno de España durante el apagón

"Huérfano de explicaciones", así ha asegurado sentirse el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida por parte del Gobierno central. El primer edil recuerda que el apagón eléctrico se produjo este lunes sobre las 12:30 horas y que el presidente Pedro Sánchez no compareció hasta media tarde, mientras los responsables autonómicos y locales estaban dando información de manera continua con las pocas noticias que tenían. "El conjunto del Gobierno no dio la cara hasta las 18.00 horas para decirnos que se había producido un apagón, pero no para explicar las causas", ha criticado Martínez-Almeida.

La Comunidad de Madrid solicitó la declaración de nivel 3 a la que se adhirieron a las 13.47 horas y la primera comunicación del Gobierno hacia el Ayuntamiento de Madrid para convocar al Consistorio a una reunión fue alrededor de las 23.00 horas, aunque no se produjo hasta pasadas las 12 de la noche. "Mientras la ciudad estuvo a oscuras no tuvimos comunicación por parte del Gobierno de España y nosotros solo afrontamos las consecuencias de un fallo generalizado en el sistema eléctrico nacional, que es competencia exclusiva del Gobierno", ha insistido el primer edil.

El alcalde cree que el apagón podría repetirse

Martínez-Almeida considera que es un riesgo real que un gran apagón pueda volver a repetirse y más cuando "ya antes de que se produjera había habido voces de alarma que decían que se estaban produciendo incidencias significativas y cada vez con mayor frecuencia en el sistema de abastecimiento eléctrico", ha dicho.

El alcalde de la capital hace un llamamiento a todas las administraciones. "Espero que nadie tenga el cuajo de decir que esto no puede volver a pasar en España y lo que sí tengan es la capacidad de poner todos los medios para evitar que se vuelva a producir", ha concluido.