Almeida convoca para el próximo viernes el Pleno extraordinario sobre el "síndrome post-aborto"

El próximo viernes, 24 de octubre, el gobierno municipal volverá a defender, en Pleno extraordinario, que las mujeres puedan recibir información voluntariamente. El grupo popular defenderá la postura de la enmienda transaccional que llevaron a la sesión ordinaria de septiembre y que Vox, como proponente de la iniciativa, no quiso aceptar, ha recordado el alcalde.

Almeida ha reconocido que "el sentido de la votación del Grupo Municipal Popular no ha sido entendida. Nosotros tenemos muy claro que hay que dar información, que esa información se tiene que recibir voluntariamente por parte de las mujeres y que, al mismo tiempo, nuestra enmienda transaccional era lo que decía en aquel momento y, por tanto, vamos a defender la misma postura que en aquel momento presentamos y que Vox no quiso aceptar".

El Pleno extraordinario, por tanto, se celebrará a las 13.30 horas, después de la Junta Local de Seguridad, reunión que se celebrará en la sede de Delegación de Gobierno con Francisco Martín.

Por cierto, el regidor ha aprovechado la convocatoria del Pleno extraordinario, al final de la semana laborable para lanzar un mensaje a la izquierda. "Espero que ningún concejal tenga la osadía de quejarse porque se celebre un Pleno Extraordinario un viernes a las 13.30 horas porque sería un muy mal ejemplo para todos los madrileños que trabajan los viernes por la mañana y por la tarde". Y ha insistido, "ya conozco a algunos de los sospechosos habituales que van a empezar a decir que cómo puede hacerse un Pleno un viernes a las 13.30 horas cuando, que yo sepa, es día laborable y espero que por respeto a los madrileños nadie diga que ese Pleno se tiene que celebrar otro día y a otra hora".

Tanto Más Madrid como PSOE han criticado "la poca seriedad" del alcalde, al anunciar la convocatoria del Pleno extraordinario sobre el aborto para el próximo viernes a través de "los medios de comunicación" sin notificarlo antes "a los grupos solicitantes".

Mas Madrid ha confirmado que "allí va a estar Más Madrid para defender los derechos conquistados por las mujeres", mientras que la socialista Reyes Maroto, confía en que el alcalde el próximo viernes "pida perdón a las mujeres y corrija su error declarando nulo el acuerdo que nunca se debería haber aprobado".