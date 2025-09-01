Almeida condena la violación y el asalto en Hortaleza y advierte de las consecuencias en la "radicalización" de los discursos políticos

Condena rotunda del alcalde de la capital a la violación de una menor, ocurrida este fin de semana cerca del centro de acogida del distrito de Hortaleza y el asalto de dos encapuchados durante la madrugada.

Martínez- Almeida, en Mas de Uno Madrid, ha insistido en que "negar que hay un problema, que hay una alarma, en relación con los menas es negar una realidad, al mismo tiempo que no se soluciona asaltando el centro de menas por parte de encapuchados y, por tanto, ahí es donde situamos la mayor parte de la sociedad".

Reclama un debate público, a la altura de la sociedad, un debate donde se puedan exponer sobre cuestiones muy sensibles a la sociedad, que involucran a los inmigrantes y hay que hacerlo "sin necesidad de caer en el radicalismo y el extremismo, insisto, de unos en este caso y de otros también que sin embargo forman una pinza que a ellos creen que políticamente les beneficia pero que a la sociedad, creo sinceramente, que no les beneficia".

Futura Candidatura

Sobre su futura candidatura de cara a las próximas elecciones municipales, Almeida se muestra prudente... "las cosas cuando tocan, no es ni un sí ni un no, es sencillamente… desde luego si tengo las ganas que tengo hoy en día… desde luego, sin duda".

El primer edil ha recordado que su gobierno esta "diseñando el Madrid de los próximos años y es una labor apasionante". Quiere cumplir con el cien por cien del programa electoral antes de que termine su mandato; es consciente del reto y del invierno que nos espera.

Tres grandes obras en marcha, atascos, planes de movilidad y sin olvidar otros proyectos en marcha como el Plan de Natalidad o las ordenanzas de terrazas y movilidad.