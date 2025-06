Almeida no colgará la bandera arcoiris en Cibeles pero iluminará la fachada del Ayuntamiento con sus colores

La bandera arcoíris no ondeará en el Palacio de Cibeles por el Orgullo pero, ha confirmado el alcalde, sí iluminará con sus colores los 2.800 metros de la fachada del edificio. "Esto no va de banderas, esto no va de broncas y enfrentamientos, esto va de políticas. Y como no se pueden meter con nuestras políticas se tienen que enredar con las banderas", ha destacado Almeida.

El regidor ha mostrado pleno respeto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulando la sentencia que estimó la medida cautelarísima presentada por Vox en 2022 y que dictaminaba la retirada provisional de las pancartas/banderas LGTBI en el Edificio de Grupos Municipales, en el número 71 de la calle Mayor.

Almeida, sin embargo, ha reprochado a la oposición que siempre estén a favor de la controversia, la polémica y la bronca son Más Madrid y Vox. El primer edil ha recalcado que "las broncas y banderas para el PSOE, Más Madrid y Vox y las políticas de igualdad para el PP y el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros no nos vamos a meter en broncas".